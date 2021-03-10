Источник материала: Хартия'97

«Катя, я же не шпион!» 1 10.03.2021, 19:54

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Даниэль Ланге

Фото предоставлено Даниэлем Ланге изданию «Bild»

Рассказ бывшего пропагандиста немецкого Russia Today о слежке за Навальным.

Немецкий журналист Даниэль Ланге рассказал изданию Bild, как во время работы в немецком подразделении телеканала Russia Today (RT) по просьбе начальства «шпионил» за Алексеем Навальным, когда тот находился в берлинской клинике «Шарите». Его история — в пересказе «МБХ медиа» .

Даниэль Ланге сотрудничал с RT с 2016 года. За это время он успел снять для телеканала около 20 сюжетов. В 2019 году он устроился в немецкое подразделение телеканала на постоянную работу. В августе 2020 года его добавили в секретный телеграм-чат под названием «N Berlin», который потом переименовали в «Berlin Spezial». В чате состояли сотрудницы телеканала Динара Токтосунова и Екатерина Мавренкова, главный редактор сайта Иван Клепов и коллега Ланге, имя которого Bild не стало раскрывать.

Даниэлю запретили рассказывать о чате, нельзя было делиться подробностями работы даже с другими сотрудниками телеканала. Сначала журналист подумал, что должен снять документальный фильм или написать статью о Навальном. Однако все его предложения по поводу фильма отвергли. Оказалось, что вместе со своим коллегой М. он должен следить за происходящим в клинике «Шарите» и выяснить о Навальном все, что возможно. Журналисты отправились к клинике и доложили начальству о том, что происходит вокруг нее.

Затем они получили новое задание — из Москвы поступила информация о том, что Навальный находится в федеральной больнице. Даниэль вместе с М. отправились туда. Мавренкова попросила их осторожно снять военных, которые охраняли территорию. Журналист ответил, что там запрещено фотографировать, но Мавренкова проигнорировала это сообщение. Позже выяснилось, что Навального в этой больнице не было — информация оказалась неверной.

Тогда Мавренкова предложила Ланге и М. пробраться в «Шарите». Для этого журналисты должны были притвориться пациентами клиники. «Может быть, вам стоит записаться на прием ко врачу? И если вас поймают, пока вы будете рыскать не на том этаже — что вы скажете?», — писала Мавренкова в чате. Она предложила журналистам притвориться волонтерами Корпуса мира или приятелями Юлии Навальной, если они смогут пробраться к палате Навального. На это Ланге возразил: «Катя, я же не шпион!».

На следующий день журналисты все же отправились в «Шарите». Попасть внутрь так и не удалось: все входы в здание были перекрыты охранниками и полицейскими. Именно тогда Даниэль понял, что его задачей было не снять эксклюзивные кадры и опередить конкурентов, а найти слабые места в охране клиники. Тогда он специально привлек внимание полицейских, чтобы те проверили документы репортеров и узнали об их месте работы. «Когда я сейчас вспоминаю об этом, у меня в голове разворачивается своеобразный шпионский фильм. Разумеется, они не могли отправить туда россиян и поставить их перед дверью "Шарите". Власти были бы очень встревожены», — рассказал Даниэль в интервью Bild.

После того как журналисты привлекли внимание полиции, руководство сняло их с этого задания. Но на этом работа не закончилась: уже в сентябре журналистам поручили следить за руководительницей отдела расследований ФБК Марией Певчих и главой сети штабов Навального Леонидом Волковым, которые тогда были в Берлине. «Мы должны придумать, как найти их», — написала в чате Мавренкова. При этом она отметила, что во время поисков Волкова нельзя никому говорить, что Даниэль и М. работают в RT. По кадрам из интервью журналисты попытались определить, в какой гостинице остановился Волков. Похожий отель нашелся на сервисе Booking.com. Репортеры отправились к гостинице, сделали несколько кадров с улицы и прислали их в чат. Однако Волкова и Певчих найти так и не удалось.

Ланге считает, что все его сообщения передавались в Москву. «Динара Токтосунова очень близка к главному редактору RT Маргарите Симонян. Они общаются напрямую. То, что я докладывал, определенно шло наверх», — сказал он. Рассказ Даниэля подтвердил еще один сотрудник RT по имени Мануэль Мадер. С ним журналист поделился подробностями своей работы. «Даниэль должен был просто наблюдать и докладывать, а не снимать видео, это очень странно. Это была уже не журналистика, а шпионаж», — рассказал тот изданию.

Bild поговорило и с Леонидом Волковым. «Я не знаю, что раздражает меня больше, тот факт, что RT пыталось шпионить за мной и моими коллегами в Берлине, явно работая на российские спецслужбы, или тот факт, что они полностью провалились — и это с учетом их бесконечных возможностей! Российские налогоплательщики платят бесполезным идиотам из RT больше 250 миллионов евро в год. А они даже не могут найти в Берлине публичных лиц, которые вообще не прячутся!», — возмутился он в разговоре с Bild. Волков добавил, что если бы западные журналисты шпионили за главой штаба Путина и пытались установить его местонахождение, то они бы уже отбывали срок не менее 15 лет в самых суровых условиях.

Издание также отправило запрос в RT. «RT DE не шпионил за господином Навальным — вы не найдете у нас никаких докладов. Подробности наших расследований мы, как и вы, конечно, не комментируем», — ответил телеканал. В тот же день, 9 марта, RT DE решило подать против Bild иск из-за обвинений в шпионаже.

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