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Под Санкт-Петербургом полицейские задержали банду угонщиков

10.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Схема, по которой работали злоумышленники, в последнее время уже стала классикой жанра. Работает она примерно следующим образом: жулики вскрывают корейские и японские автомобили, перебивают номера и продают машины в Казахстан. Идейным вдохновителем схемы был 35-летний мужчина. Его двое приятелей занимались угонами. И накануне криминальное трио задержали.  

У них были изъяты недавно угнанные Mitsubishi и KIA, а также все необходимое для криминального бизнеса: рации, подложные номера  и  устройства для подавления GSM-сигналов. Структуру и особенности преступной группировки изучил Юрий Шевчук.   

В организованную группу входили более десятка человек. По версии полиции, злоумышленники занимались хищениями автомобилей KIA и Hyundai не только на территории Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области. После угона на машинах изменяли их идентификационные номера. После продавали в Казахстане. Сотрудникам полиции удалось проследить всю противоправную цепочку от угона до передвижения автомобилей за границу и установить 11 участников организованной группы. А накануне были задержаны активные участники преступной группы. Среди них предполагаемый организатор - 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии, двое угонщиков, а также 31-летний автомобильный электрик, участвовавший в кражах. Однако сами подозреваемые свою вину после задержаний не спешили признавать. 

Позже были установлены еще 7 соучастников, которым были отведены различные функции в преступной цепочке: охрана угнанных авто, перебивка номеров, перегон машин в Казахстан,  подготовка поддельных документов. Пока известно о причастности злоумышленников к 6 фактам краж автомобилей KIA  и Hyundai. Три авто нашли на территории Ленинградской и Самарской областей, еще три были задержаны при перегоне на границе с Казахстаном. По всем шести фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Во время  обысков в домах подозреваемых, а также  гаражах и ангарах были обнаружены девайсы и документы для криминального бизнеса, устройства подавления GSM-сигналов, левые ключи для запуска двигателей, документы на автомобили, поддельные печати и комплекты государственных регистрационных знаков. Также был обнаружен незаконный арсенал, который стал предметом экспертизы. Она определит боеспособность оружия. 

 
 
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Схема, по которой работали злоумышленники, в последнее время уже стала классикой жанра. Работает она примерно следующим образом: жулики вскрывают корейские и...
 
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