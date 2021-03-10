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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Санкт-Петербургом полицейские задержали банду угонщиков Схема, по которой работали злоумышленники, в последнее время уже стала классикой жанра. Работает она примерно следующим образом: жулики вскрывают корейские и...

Схема, по которой работали злоумышленники, в последнее время уже стала классикой жанра. Работает она примерно следующим образом: жулики вскрывают корейские и японские автомобили, перебивают номера и продают машины в Казахстан. Идейным вдохновителем схемы был 35-летний мужчина. Его двое приятелей занимались угонами. И накануне криминальное трио задержали.У них были изъяты недавно угнанные Mitsubishi и KIA, а также все необходимое для криминального бизнеса: рации, подложные номера и устройства для подавления GSM-сигналов. Структуру и особенности преступной группировки изучилВ организованную группу входили более десятка человек. По версии полиции, злоумышленники занимались хищениями автомобилей KIA и Hyundai не только на территории Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области. После угона на машинах изменяли их идентификационные номера. После продавали в Казахстане. Сотрудникам полиции удалось проследить всю противоправную цепочку от угона до передвижения автомобилей за границу и установить 11 участников организованной группы. А накануне были задержаны активные участники преступной группы. Среди них предполагаемый организатор - 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии, двое угонщиков, а также 31-летний автомобильный электрик, участвовавший в кражах. Однако сами подозреваемые свою вину после задержаний не спешили признавать.Позже были установлены еще 7 соучастников, которым были отведены различные функции в преступной цепочке: охрана угнанных авто, перебивка номеров, перегон машин в Казахстан, подготовка поддельных документов. Пока известно о причастности злоумышленников к 6 фактам краж автомобилей KIA и Hyundai. Три авто нашли на территории Ленинградской и Самарской областей, еще три были задержаны при перегоне на границе с Казахстаном. По всем шести фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража".Во время обысков в домах подозреваемых, а также гаражах и ангарах были обнаружены девайсы и документы для криминального бизнеса, устройства подавления GSM-сигналов, левые ключи для запуска двигателей, документы на автомобили, поддельные печати и комплекты государственных регистрационных знаков. Также был обнаружен незаконный арсенал, который стал предметом экспертизы. Она определит боеспособность оружия.