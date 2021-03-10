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Ночной променад закончился печально для подростка из Новополоцка

10.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

18-летний парень обвиняется в хулиганстве, возбуждено уголовное дело. Как рассказали в милиции, он выломал дверь в торговый центр и пробрался внутрь. В дежурную часть около двух часов ночи позвонил охранник торгового объекта и рассказал об инциденте.
 
 
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18-летний парень обвиняется в хулиганстве, возбуждено уголовное дело. Как рассказали в милиции, он выломал дверь в торговый центр и пробрался внутрь. В дежурную...
 
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