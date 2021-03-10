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Астрономы открыли суперземлю с ультракоротким орбитальным периодом

10.03.2021 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она совершает оборот вокруг своей звезды за 16 часов.


Ученые с помощью телескопа TESS, а также наземных телескопов, обнаружили новую планету с ультракоротким периодом вращения. Суперземля TOI-1685b совершает оборот вокруг своей звезды всего за 16 часов, сообщает N+1.

Первоначально объект в 2019 году обнаружил телескоп TESS. Позже открытие подтвердил проект CARMENES, который использует наземный 2,2-метровый телескоп в обсерватории Калар Альто, а также данные наблюдений сети LCOGT.

Звезда TOI-1685 – это красный карлик, который находится на расстоянии 122,5 световых лет от Земли. Возраст звезды составляет 0,6 -2 миллиарда лет, а ее радиус и масса равны примерно 0,49 солнечных.

Радиус планеты TOI-1685b примерно в 1,7 раза больше радиуса Земли, а масса – в 3,78 раза больше земной. Год на планете длится всего 16 часов. Ученые отмечают, что TOI-1685b – наименее плотная из известных планет с ультракоротким периодом, которые вращаются вокруг красных карликов.

В дальнейшем ученые намерены провести дополнительные наблюдения. Они помогут не только узнать о составе атмосферы TOI-1685b, но и подтвердить или опровергнуть существование в системе еще одной планеты. Считается, что ее орбитальный период составляет 9,02 земных дня.
 
 
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Она совершает оборот вокруг своей звезды за 16 часов.
 
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Астрономы открыли суперземлю с ультракоротким орбитальным периодом
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