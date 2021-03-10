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До шести месяцев: ученые предрекают долгое лето и жару к 2100 году

10.03.2021 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайские синоптики предрекают погодные сдвиги, в результате которых лето в Северном полушарии будет длиться полгода.


© CC0 / Pixabay/Seaq68

Катастрофические изменения климата ожидают Землю, такие прогнозы выдвинули ученые Китая.

В основу исследований положены наблюдения с начала 1952 года до настоящего времени, пишет Sputnik. Так, удалось установить, что весенний и осенний периоды за этот период существенно сократились. А зима, то есть холодная погода, длится не более двух месяцев. Продолжительность лета выросла с 78 до 95 дней.

Если такая тенденция сохранится, полагают специалисты, то к 2100 году теплая погода будет сохраняться шесть месяцев.

Ученые предостерегают, что потепление может обернуться катастрофическими последствиями в Северном полушарии. Изменятся маршруты и сроки миграции птиц, а с ними возрастет количество насекомых - как известно, они являются главными переносчиками инфекций. Цветение некоторых растений увеличит количество аллергических реакций. Кроме того, нарушения возникнут в сельском хозяйстве. Кроме засухи также возможны штормовые явления.

Вместе с тем, согласно исследований российских специалистов, отклонения от температурных норм зимой и летом за последние 30 лет не изменились. Теплые январи случаются в 50% случаев. При этом, начиная с 1980-го, среднегодовая температура растет. Наиболее теплыми стали 2007, 2015 и 2020 годы.

Единого мнения среди ученых о том, что наступила пора глобального потепления, нет.

Некоторые исследования показывают, что мир столкнулся с похолоданием, или, как называют ученые, малым ледниковым периодом. Так, на Ближнем Востоке и Северной Америке увеличилось количество снегопадов и заморозков.

Ранее жару летом в Европе обещали ученые на основании того, что атлантическое течение Гольфстрим изменило свою скорость - она стала  рекордно низкой за последние 1,6 тысяч лет. Среди причин таких перемен научное сообщество называет антропогенный фактор, а точнее, возросшие выбросы углекислого газа.
 
 
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Китайские синоптики предрекают погодные сдвиги, в результате которых лето в Северном полушарии будет длиться полгода.
 
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