|
До шести месяцев: ученые предрекают долгое лето и жару к 2100 году
Источник материала: Партизан
Китайские синоптики предрекают погодные сдвиги, в результате которых лето в Северном полушарии будет длиться полгода.
© CC0 / Pixabay/Seaq68
Катастрофические изменения климата ожидают Землю, такие прогнозы выдвинули ученые Китая.
В основу исследований положены наблюдения с начала 1952 года до настоящего времени,
Если такая тенденция сохранится, полагают специалисты, то к 2100 году теплая погода будет сохраняться шесть месяцев.
Ученые предостерегают, что потепление может обернуться катастрофическими последствиями в Северном полушарии. Изменятся маршруты и сроки миграции птиц, а с ними возрастет количество насекомых - как известно, они являются главными переносчиками инфекций. Цветение некоторых растений увеличит количество аллергических реакций. Кроме того, нарушения возникнут в сельском хозяйстве. Кроме засухи также возможны штормовые явления.
Вместе с тем, согласно исследований российских специалистов, отклонения от температурных норм зимой и летом за последние 30 лет не изменились. Теплые январи случаются в 50% случаев. При этом, начиная с 1980-го, среднегодовая температура растет. Наиболее теплыми стали 2007, 2015 и 2020 годы.
Единого мнения среди ученых о том, что наступила пора глобального потепления, нет.
Некоторые исследования показывают, что мир столкнулся с похолоданием, или, как называют ученые, малым ледниковым периодом. Так, на Ближнем Востоке и Северной Америке увеличилось количество снегопадов и заморозков.
Ранее жару летом в Европе обещали ученые на основании того, что атлантическое течение Гольфстрим изменило свою скорость - она стала рекордно низкой за последние 1,6 тысяч лет. Среди причин таких перемен научное сообщество называет антропогенный фактор, а точнее, возросшие выбросы углекислого газа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайские синоптики предрекают погодные сдвиги, в результате которых лето в Северном полушарии будет длиться полгода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)