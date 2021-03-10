Страсти вокруг Дня Воли. Оппозиция подала заявку, КГБ пугает, народ напрягся

День Воли в этом году становится особенно чувствительной датой и для белорусских властей, и для их оппонентов. Представители трех оппозиционных структур подали в столичный горисполком заявку на проведение массового мероприятия в очередную годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. А председатель КГБ Иван Тертель заявил , что в связи «с так называемым днем воли» подрывные центры готовят сценарии дестабилизации обстановки в период 25–27 марта.





В прежние времена в зависимости от политической обстановки к сакральной для старой оппозиции дате 25 марта власти относились по-разному. В 2017-м, когда страну лихорадило от «тунеядских» протестов, попытки провести акцию в Минске были жестко пресечены, состоялся массовый хапун .

А вот годом позже, на столетие БНР, заявителям великодушно позволили легальный праздник в центре города, у оперного театра — и действо получилось масштабное, впечатляющее. Кстати, прошло оно под бело-красно-белой символикой, которая тогда, надо полагать, не казалась верхам фашистской. И это лишний раз подчеркивает, что нынешний наезд на БЧБ — исключительно конъюнктурный.

Власти вряд ли захотят делать подарок противникам

Сейчас же на белорусской действительности лежит печать прошлогодних массовых протестов после президентских выборов, результаты которых многие белорусы сочли сфальсифицированными.

События революционного размаха потрясли властную верхушку. Теперь, сбив волну уличных акций , власти показательно карают их участников, методично и безжалостно зачищают очаги гражданского сопротивления и просто вольнодумства. Делается все, чтобы поднять в обществе градус страха, чтобы никто не рискнуть высунуть нос на улицу с политическими целями.

При этом президентским указом 2021-й объявлен Годом народного единства. По идее, разрешение на акцию в честь Дня Воли могло бы стать красивым жестом в миролюбивом ключе. Но большое начальство опасается, надо думать, не столько провокаций, сколько того, что на дозволенную акцию (которая все равно будет восприниматься как оппозиционная) вывалит неимоверное количество народу — и станет ясно, что дух августовской революции жив.

Понятно, что такое позитивное событие вдохновило бы сторонников перемен, часть которых впала во фрустрацию. Верхушка режима вряд ли захочет сделать столь щедрый подарок своим противникам.

Эксперт: готовится «пропагандистское обоснование» отказа

«Думаю, акцию не разрешат: не та политическая атмосфера», — заявил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. По его мнению, заявлениями председателя КГБ «готовится психологическое, пропагандистское обоснование» отказа.

В случае же отказа, считает аналитик, власти продемонстрируют цинизм: с одной стороны, массовые мероприятия не разрешаются, с другой — за выход на несанкционированные акции белорусов наказывают с невиданной ранее жестокостью.

Политический обозреватель Павлюк Быковский в комментарии для Naviny.by также предположил, что акцию в честь 103-й годовщины БНР, скорее всего, не разрешат. Хотя, по его мнению, есть небольшая вероятность, что могут разрешить провести мероприятие каким-либо иным заявителям, не способным собрать много публики.

Высказывания главы КГБ говорят о том, что заявку оппозиции на празднование Дня Воли власти склонны рассматривать «как заявку на массовые беспорядки», отметил собеседник Naviny.by.

Если же будут попытки провести в связи с этой датой несанкционированную акцию, то силовики наверняка перекроют центр города, чтобы не дать людям собраться, прогнозирует Быковский.

Без движухи внутри страны политическая эмиграция повисает в воздухе

При этом заграничные штабы противников режима оказываются в сложной ситуации. С одной стороны, очевидно, что режим колоссально взвинтил цену выхода оппонирующих ему граждан на улицу. С другой стороны, без политической движухи в самой Беларуси команды Светланы Тихановской, Павла Латушко и другие структуры, сформировавшиеся в вынужденной эмиграции, без вариантов провисают, как бы интенсивно они ни работали на международной арене .

Вес любого эмигрантского политического центра уменьшается, если не развиваются политические процессы внутри страны, отмечает Карбалевич.

Так что тем, кто претендует на альтернативное лидерство, надо, по идее, вдохновлять недовольную публику в Беларуси на «горячую весну». Однако здесь перед ними встает ребром моральная проблема: призывать-то легко, но вот выходить под дубинки, рискуя загреметь на несколько лет в тюрягу — очень дискомфортно, как бы ни хотелось перемен.

Карбалевич не исключает, что на День Воли могут пройти некие локальные акции — по городским районам, дворам, регионам. При этом власти будут действовать жестко, уверен аналитик.

Добавлю: если акция или ряд акций на День Воли будут разгромлены, если пройдут новые массовые аресты и будут заведены новые уголовные дела, то фрустрация, чувство поражения и фатализма среди части противников режима могут усилиться. И власти наверняка постараются устроить такой показательный разгром, чтобы в зародыше задушить «горячую весну».

По наблюдениям Быковского, который следит за местными чатами, в этих сетевых сообществах сейчас опасаются обсуждать новые акции. Обозреватель пока не видит предпосылок для массовой «горячей весны».

Так что перед теми, кто пытается возглавить, организовать борьбу против власти Александра Лукашенко, вырисовываются адски трудные вызовы — и в тактическом, и в стратегическом, и в агитационном, и в концептуальном плане. Если с этими вызовами не удастся справиться, новые структуры политической эмиграции будут маргинализироваться.

Может быть и горячая зима

Впрочем, весной жизнь не заканчивается. Уже осенью, если Лукашенко сдержит слово, грядут электоральные кампании.

Совмещенный с местными выборами референдум по новой конституции могут назначить на середину декабря, чтобы уложиться до новогодних праздников. Судя по туманным заявлениям Лукашенко, после этого не исключены досрочные парламентские и президентские выборы.

Даже по белорусским законам в этот период разрешается агитировать, проводить уличные мероприятия в упрощенном порядке.

В условиях же, когда внутренний кризис не преодолен, когда общество наэлектризовано, для властей рискованно как откручивать гайки, так и проводить новые электоральные кампании по беспределу, в стиле 2020 года .