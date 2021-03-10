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Странам ЕС необходимо принять четвертый пакет санкций уже в марте, считает Тихановская

10.03.2021 20:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Странам Евросоюза необходимо принять четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей уже в марте, заявила 10 марта во время онлайн-встречи в ООН с послами ЕС экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, сообщает ее пресс-служба.

Странам ЕС необходимо принять четвертый пакет санкций уже в марте, считает Тихановская

В санкционный список, по ее мнению, должны войти судьи, которые вынесли приговоры по резонансным делам: осудили на 10 лет колонии минчанина Александра Троцкого, провезшего на капоте своей машины сотрудника ГАИ, на два года колонии — Максима Павлющика и Владислава Гулиса за надпись «Не забудем» и других.

Тихановская рассказала послам стран ЕС о продолжающихся репрессиях в Беларуси и призвала оказать помощь независимым медиа и гражданскому обществу. Она также призвала страны ЕС создать механизм ООН по расследованию нарушений прав человека в Беларуси, пыток и жестокого обращения с мирными протестующими. Политик выразила надежду, что страны ЕС поддержат резолюцию по Беларуси, которую планируется принять по итогам 46-й сессии в Совете ООН по правам человека в Женеве. Тихановская призвала ЕС опубликовать детали Всеобъемлющего плана помощи Беларуси.

«Я призывала раньше и буду призывать снова к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Беларуси. Созданный механизм должен получить широкий мандат и поддержку ООН. Пришло время реальных действий — международное сообщество должно призвать к ответственности всех виновных в преступлениях», — заявила Тихановская. По ее мнению, осуществить это можно в рамках универсальной уголовной юрисдикции.

Во время онлайн-встречи, сообщает пресс-служба Тихановской, она обратилась к послам и призвала международные организации — ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз — объединить усилия для разрешения кризиса в Беларуси и начала диалога с представителями Александра Лукашенко.

Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении белорусских властей, заявил 22 февраля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС.

Первый пакет санкций был введен Евросоюзом 2 октября 2020 года, впоследствии список подпадающих под их действие лиц был расширен вторым и третьим пакетами 6 ноября и 17 декабря соответственно. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены организации. Сейчас санкции распространяются на 88 физических и семь юридических лиц. Утверждалось, что санкции вводятся в отношении представителей Беларуси, которые тем или иным образом причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и последовавшим репрессиям мирных граждан.

 
 
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Странам Евросоюза необходимо принять четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей уже в марте, заявила 10 марта во время онлайн-встречи в ООН с послами...
 
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