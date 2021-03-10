Минчанин приговорен к трем годам «химии» за SMS-сообщение жене омоновца

Суд Центрального района Минска 10 марта приговорил к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа жителя столицы Олега Зубрицкого. Его обвинили по статье 364 Уголовного кодекса в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает правозащитный сайт spring96.org.





Зубрицкого осудили за SMS-сообщение с угрозами, отправленное 14 августа жене сотрудника ОМОН. Мужчина утверждает, что сообщение он не отправлял.

Дело рассмотрела судья Виктория Шабуня, гособвинитель — Артем Цветков.

Вначале уголовное дело в отношении Зубрицкого строилось на сообщении, отправленном через мессенджер Viber 12 августа 2020 года. После того как Зубрицкий доказал, что его телефонный номер не зарегистрирован в Viber, обвинение изменили: ему вменили в вину отправку SMS-сообщения с угрозами жене сотрудника ОМОН, датированное 14 августа.

В материалах уголовного дела фигурирует скриншот SMS-сообщения от 14 августа — но он, по мнению Зубрицкого, является спорным по нескольким причинам. Во-первых, если с момента доставки SMS-сообщения прошел один день, оно отображается в телефоне с подписью даты его отправки — в данном случае «14 августа, 09:27». Однако на скриншоте, который лег в материалы дела и был сделан уже после 14 августа, видна надпись «Сегодня». Во-вторых, на скриншоте SMS-сообщения должна быть видна вся история взаимодействий абонентов. Поскольку Зубрицкий в августе пытался позвонить жене сотрудника ОМОН, но ее телефон был недоступен, ей пришло автоматическое сообщение о пропущенном звонке. Эти действия (звонок и автоматическое сообщение) должны были быть видны на скриншоте, но их там нет, отметил обвиняемый.

Провести экспертизу мобильного телефона потерпевшей не удалось: она сообщила, что нечаянно разбила его, а затем он был продан на запчасти. Экспертиза телефона Зубрицкого, по словам обвиняемого, показала, что сообщения в нем не было.

Потерпевшая подала иск о компенсации морального вреда в 2500 рублей, потому что «испытала шок и стресс». Защита Зубрицкого в ходе судебных прений отметила, что моральные страдания потерпевшей могли зависеть от ряда сообщений, поскольку в августе потерпевшей писали множество людей.

Гособвинитель в судебных прениях 9 марта отметил, что отягчающим обстоятельством вины Зубрицкого является «совершение преступления по мотивам политической и идеологической вражды».

Обвиняемый вины не признал. «Я не писал ни через Viber, ни через SMS никаких угроз. У меня нет никакой политической вражды, я политикой вообще не интересуюсь», — заявил Зубрицкий. Приговор он планирует обжаловать.