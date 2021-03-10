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В Международном комитете Красного Креста отреагировали на "белорусский скандал"

10.03.2021 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте "Би-Би-Си" появился большой материал, посвященный ситуации с белорусским Красным Крестом. Он имеет заголовок "Красный Крест обвинили в причастности к фальсификации белорусских выборов. Организация обещает разобраться".




Белорусский Красный Крест / БЕЛТА​

Как сообщалось ранее, в соцсетях представители белорусской диаспоры организовали кампанию. Они считают, что белорусское общество Красного Креста участвовало в фальсификации президентских выборов 2020-го. К тому же Красный Крест не вступился за медиков, которых после выборов увольняли и преследовали за гражданскую позицию. Народное антикризисное управление обратилось в Международный комитет Красного Креста с просьбой оценить работу белорусского филиала этой организации. Предлагается лишить белорусский филиал финансовой поддержки, а деньги направить нуждающимся, передает Еврорадио.

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Представитель Международной федерации обществ Красного Креста Мэтью Кохран в комментарии "Би-Би-Си" сказал, что в комиссиях участвовали "просто члены организации", но не ее сотрудники или волонтеры.

"Это различие может показаться незначительным, но на самом деле это не так: волонтеры активно участвуют в повседневной работе Красного Креста, а сотрудники, само собой, получают зарплату, — говорит он. — Члены подобны "сторонникам": они могут платить небольшие взносы, но не участвуют в предоставлении гуманитарных услуг".

Кохран также утверждает, что руководство Белорусского Красного Креста не располагало информацией об участии "некоторых членов" в избирательном процессе.

В его организации согласны, что участие в избирательных комиссиях членов Красного Креста неприемлемо. И теперь оно "работает над тем, чтобы подобное не повторилось".
 
 
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На сайте "Би-Би-Си" появился большой материал, посвященный ситуации с белорусским Красным Крестом. Он имеет заголовок "Красный Крест обвинили в причастности к...
 
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