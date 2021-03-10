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КС объявил челлендж #ГонюЗаЗнака, в котором надо пробежать, пройти, проехать на велосипеде 6 километров в знак солидарности с Максимом Знаком

10.03.2021 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знак несколько раз в год преодолевал дистанцию «железного человека», а это 226 километров: 180 километров на велосипеде, почти 4 километра вплавь и марафонская дистанция в 42 километра 195 метров.

«Чтобы ваш забег был еще более «Знаковым» — распечатайте майку или худи с фото Максима и бегите со смыслом! Скачать файл для печати можно на сайте politzek.me >>Раздел «Сделай сам», пишет Трибуна.
Поделитесь фото со «Знаковой» пробежки в социальных сетях с хэштегом #ГонюЗаЗнака и #политзекми
Посмотрим, сколько дистанций «Железного человека» преодолеют беларусы за смелого Максима!
А еще, вы можете рассказать о своем забеге в письме Максиму. Отправляйте письма в СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030», – говорится в заявлении Координационного совета.

Максим Знак в 2004 году окончил юридический факультет БГУ. Имеет степень магистра бизнес-администрирования (Executive MBA), полученной в Университете Козьминского (Варшава, Польша). В 2020 году во время выборов президента в Беларуси стал юристом штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико. 9 сентября Максим Знак был взят под стражу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

11 сентября 2020 года Международная организация Amnesty International признала Максима Знака узником совести.
 
Теги: Минск
 
 
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Знак несколько раз в год преодолевал дистанцию «железного человека», а это 226 километров: 180 километров на велосипеде, почти 4 километра вплавь и марафонская...
 
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