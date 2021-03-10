Один из белорусских дипломатов в Варшаве объявлен персоной нон грата

Один из сотрудников белорусского посольства в Варшаве объявлен персоной нон грата, сообщил в «Твиттере» заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.





«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — написал Пшидач.

Ранее внешнеполитическое ведомство Беларуси предложило консулу генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть страну. 9 марта в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Марцин Войцеховски.

«Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 г. в г. Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций», — говорилось в сообщении.

Подчеркивается, что «принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны».

«Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», — заявило внешнеполитическое ведомство. По мнению МИД, своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».

«Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности — Венскую конвенцию о консульских сношениях», — говорится в заявлении.

Прокурор Бреста 10 марта возбудил уголовное дело в связи с проведением в областном центре мероприятия, посвященного «дню проклятых солдат». Дело возбуждено «по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 УК», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как отмечает ведомство, в ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом культурно-образовательным учреждением «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», «с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие». «Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», — говорится в сообщении.