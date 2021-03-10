Источник материала: Хартия'97

Как в России хоронили Twitter 5 10.03.2021, 21:14

фото: РИА Новости / Антон Денисов

Делаем ставки, господа, чем закончится эта эпопея.

Для пользователей из России в среду, 10 марта, скорость работы соцсети Twitter будет замедлена, объявил Роскомнадзор. В сообщении ведомства было отмечено, что «первичное замедление скорости работы сервиса» стало мерой, призванной принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента». Роскомнадзор обвинил Twitter в том, «в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». Общее число неудаленных, вопреки требованию ведомства, постов якобы превышает три тысячи, пишет «Информационное сопротивление» .

«С сегодняшнего дня Роскомнадзором приняты меры централизованного реагирования, а именно — замедление скорости работы сервиса. Замедление будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика. Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями», — заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин. — Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter — вплоть до момента его полного удаления».

Инициатива была встречена овацией номенклатуры, пишет Newssky. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно».

Нет, ну а что Дмитрий Сергеевич мог сказать, если его 68-летний шеф на днях заявил, что в интернете одни проститутки и наркоманы. Владимир Владимирович в 2021 году наконец узнал, как пользоваться интернетом, а вот как работает контекстная реклама, которая формируется с учетом интересов пользователя — нет (интересно, на чьем это устройстве дедушке демонстрировали интернет).

«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет. Он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента», — сказал Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.

Конечно, знают — в интернете работают российские оппозиционные политики, и, надо отметить, с большим успехом. У них, собственно, и выбора-то нет — на федеральные каналы в России пускают только так называемую системную оппозицию, вроде «прикормленных» 74-летнего Жириновского или 76-летнего Зюганова. В обмен на объедки с кремлевского стола Вольфович и Андреевич четко следуют генеральной линии партии.

Например, фильм-расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки» на YouTube-канале Навального набрал 114 млн просмотров в то время, как большая пресс-конференция Владимира Путина (главное событие года) на YouTube-канале «Первого канала» — 784 тысячи (оба видео были залиты в декабре 2020 года).

На YouTube-канал Навального подписано более 6,5 млн человек, а на канал одного из главных кремлевских пропагандонов (зачеркнуто) журналистов Владимира Соловьева — 1,24 млн. К слову, Рудольфовичу не везет не только на YouTube, но и в других соцсетях. В частности, его в первый же день выперли из Clubhouse, и разблокировали аккаунт только после угроз российских властей закрыть соцсеть в России.

Февральский опрос «Левада-Центр» показал, что все больше граждан в России используют интернет для получения информации. 42% россиян узнают новости в соцсетях, 39% — на страницах интернет-изданий, 64% — по телевизору. Еще недавно телевиденье было источником получения информации для более чем 80% россиян, а соцсети едва перешагивали отметку в 20%, так что, судя по динамике, телевиденье скоро полностью сдаст позиции. И где тогда, прикажите российской власти, рассказывать народу, что совсем скоро он увидит свет в конце тоннеля, нет Путина — нет России, и после Путина будет только Путин.

Очевидно, в Кремле решили начать зачистку информпространства с Twitter (так сказать, потренироваться на кошках (зачеркнуто) птичках), который, если судить по указанному выше опросу «Левада-Центр», использует всего 3% россиян (43% респондентов чаще всего используют ВКонтакте, 35% — YouTube, 31% — Instagram, 14% — TikTok, 9% — Facebook). А потом — как карты лягут… В России последнее время активно говорят о том, чтобы полностью заблокировать иностранные соцсети, и если бы у сотрудников Роскомнадзора руки росли из правильного места, а не из… ягодиц, то давно бы все позакрывали.

Но первый блин вышел комом. После того, как Роскомнадзор объявил о мерах против Twitter, перестали открываться сайт самого ведомства, а также порталы Госдумы, Кремля, правительства и нескольких министерств. Но это — ерунда, ведь проблемы появились у Qiwi, ВТБ, «Альфа-Банка».

Делаем ставки, господа, чем закончится эпопея с Twitter. Наша ставка: тем же, чем и блокировка Telegram весной 2018 года — ничем.

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