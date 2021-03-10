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Пастор минской церкви: Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит всякую структуру, в основе которой лежит жестокость

10.03.2021 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Церковь «Новая жизнь» 9 марта провела «срочную эвакуацию» своего имущества из Дома молитвы, откуда верующих принудительно выдворили 17 февраля.


Скриншот с видео

Христианам дали один день на то, пишет intex-press.by, чтобы «забрать все, что 19 лет они создавали в храме», говорится на сайте церкви.

– 9 марта — еще одна веха в истории церкви, — говорит пастор церкви Вячеслав Гончаренко. — Еще недавно это было очень оживленное место. Здесь было столько радости, веры и любви! Мы верим в Господа не притворяясь. А сегодня так грустно смотреть на то, как демонтируется вся эта красота и превращается в притчу.

Но это не значит, что мы не вернемся сюда. Бог может всё, Он может сделать так, что мы снова будем владеть этим местом и этим зданием… Теперь же наше здание захвачено. Оно будет как ковчег завета у филистимлян, который они забрали, а потом вернули обратно. Потому что ковчег Божий в этой Библейской истории стал великим проклятием для захвативших. Богу брошен вызов — и Он ответит.

– В конце концов эта система, которая измучила белорусский народ и прикоснулась к церкви, распадется. Бог развалил СССР, Он развалит и эту систему. Бог разрушит всякую структуру, в основе которой лежит жестокость, не имеющая милосердия, сострадания, любви — такая структура ничего не стоит, поэтому она исчезнет. А народ Божий будет благословен, — заявил священнослужитель.

Конфликт между церковью «Новая жизнь» и властями Минска, который длится уже больше 15 лет, разгорелся с новой силой в начале этого года. Судебные исполнители выписали общине предписание, а 17 февраля представители властей спилили в церкви замок и остановили молитву, проходившую внутри, и попросили всех покинуть здание и взяли его под охрану. Уже 21 февраля воскресная служба прихожан церкви «Новая жизнь» прошла на улице возле закрытого здания.
 
Теги: Минск
 
 
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Церковь «Новая жизнь» 9 марта провела «срочную эвакуацию» своего имущества из Дома молитвы, откуда верующих принудительно выдворили 17 февраля.
 
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