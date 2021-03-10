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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российских чиновников задумали освободить от наказания за «нечаянную коррупцию» Депутаты Госдумы задумали освободить российских чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию».

Соответствующий законопроект принят в первом чтении, передает «Интерфакс» в среду, 10 марта.Речь идет о нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по не зависящим от чиновников обстоятельствам, говорится в документе. В частности, к ним предлагается отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты. При этом регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события подобными обстоятельствами признаны быть не могут.Разбирать каждый конкретный случай будет специальная комиссия. Под действие законодательной инициативы попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры.Как ранее пояснил глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, проект не касается уголовного преследования.