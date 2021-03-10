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В Донбассе начались бои

10.03.2021 21:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Донбассе начались бои
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости
В поселке Михайловка (Золотое-5) начались бои между военнослужащими Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Стороны применяют стрелковое оружие и гранатометы.

В социальных сетях местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов. В зоне обстрела находится действующая школа.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к Вооруженным силам Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.
 
 
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