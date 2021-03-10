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Гомельчанке Анастасии Перевощиковой присудили еще 15 суток ареста (всего уже 105)

10.03.2021 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой назначено еще 15 суток ареста. Таким образом, она проведет за решеткой 105 суток и выйдет на свободу 9 мая, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Преследование девушки началось в конце января 2021 года. По месту жительства Перевощиковой и в доме ее дедушки были проведены обыски, в результате которых изъята вся техника.

По словам матери, это началось после того, как девушка разработала макет флага Новобелицкого района Гомеля. Ее обвиняют в участии не менее чем в 10 мирных акциях протеста.

Правозащитный центр «Весна» обратился к спецдокладчикам ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марен, по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеману Ньялетсосси Вулю и по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан. «Анастасия Перевощикова с 8 февраля находится в заключении за реализацию своих прав на мирное собрание и выражение мнения», — отмечается в сообщении к специальным процедурам ООН.

Такого рода практика применения норм КоАП, отмечают правозащитники, «является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления на Анастасию Перевощикову».

 
Теги: Гомель
 
 
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Жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой назначено еще 15 суток ареста. Таким образом, она проведет за решеткой 105 суток и выйдет на свободу 9 мая, сообщает...
 
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