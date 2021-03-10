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Как в столице: в Смолевичах строят квартал для минчан
10.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Столичная жизнь вдали от городского шума. Чтобы не допустить перенаселения Минска, власти развивают города-спутники. Пилотной площадкой стали Смолевичи – там строят целый квартал для минчан, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Сейчас сложно поверить, что еще недавно этот дом был единственным на пустыре. Семья Бахарь долго ждала квартиру в Минске. В итоге решились на
Квадратный метр здесь вдвое дешевле, чем в столице. Желающих сменить минскую прописку на Смолевичи сейчас все больше. Для очередников здесь строят новый район – 19 домов. В основном новоселами кварталов станут многодетные семьи. Поэтому детсад и школа – обязательное условие. Внутри – кабинеты арт-терапии, студия 3D-моделирования и конструирования, центр изучения китайской культуры.
Условия для жизни в городе-спутнике должны быть не хуже, чем в столице. Это контролируют в правительстве. Чтобы люди переезжали, нужна не только инфраструктура, но и рабочие места.
Но не все готовы сменить место работы. Это и останавливает минчан от переезда. Но власти обещают: дорога на работу и обратно будет комфортной.
Смолевичи называют отдаленным спальным районом Минска. Отсюда до центра столицы можно добраться примерно за полчаса. Скоро будет еще быстрее. Трассу, которая соединяет города, превращают в четырехполосную магистраль. Поворот на Смолевичи станет транспортной развязкой с путепроводом.
В Минске решили строить меньше жилых домов и взялись за возведение городов-спутников. Смолевичи – пилотный проект. На очереди Руденск, Логойск, Дзержинск, Фаниполь и Заславль.
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Квадратный метр здесь вдвое дешевле, чем в столице Беларуси. Поэтому желающих сменить минскую прописку на Смолевичи становится все больше.
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