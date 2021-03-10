Как в столице: в Смолевичах строят квартал для минчан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Столичная жизнь вдали от городского шума. Чтобы не допустить перенаселения Минска, власти развивают города-спутники. Пилотной площадкой стали Смолевичи – там строят целый квартал для минчан, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Сейчас сложно поверить, что еще недавно этот дом был единственным на пустыре. Семья Бахарь долго ждала квартиру в Минске. В итоге решились на переезд в Смолевичи . Теперь Александра каждый день играет на детской площадке с видом на озеро.

«Еще один садик строят, школу строят. Уже обжились. Воздух, озеро рядом. Правда сейчас там строительство. Но все улучшается. Там и пляж, и беседки были, мангалы стояли. Все для людей», – отметила жительница Смолевичей Юлия Бахарь.

Квадратный метр здесь вдвое дешевле, чем в столице. Желающих сменить минскую прописку на Смолевичи сейчас все больше. Для очередников здесь строят новый район – 19 домов. В основном новоселами кварталов станут многодетные семьи. Поэтому детсад и школа – обязательное условие. Внутри – кабинеты арт-терапии, студия 3D-моделирования и конструирования, центр изучения китайской культуры.

«На данный момент очереди нет. В связи с тем, что нас ввели в строй, очередь полностью снялась. У нас заполнено полностью семь групп. Ожидаем, что к лету будут заполнены все остальные», – отметила заведующая детским садом Ольга Пекарь.

Условия для жизни в городе-спутнике должны быть не хуже, чем в столице. Это контролируют в правительстве. Чтобы люди переезжали, нужна не только инфраструктура, но и рабочие места.

«Размещая здесь людей, мы должны думать о том, что их работа должна быть в этом районе сосредоточена. В Смолевичах немного попроще», – рассказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Но не все готовы сменить место работы. Это и останавливает минчан от переезда. Но власти обещают: дорога на работу и обратно будет комфортной.

Смолевичи называют отдаленным спальным районом Минска. Отсюда до центра столицы можно добраться примерно за полчаса. Скоро будет еще быстрее. Трассу, которая соединяет города, превращают в четырехполосную магистраль. Поворот на Смолевичи станет транспортной развязкой с путепроводом.

В Минске решили строить меньше жилых домов и взялись за возведение городов-спутников. Смолевичи – пилотный проект. На очереди Руденск, Логойск, Дзержинск, Фаниполь и Заславль.