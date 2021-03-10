Города-спутники Минска: как они развиваются и чем покоряют сердца белорусов?

Источник материала: ОНТ

Минска: как они развиваются и чем покоряют сердца белорусов?" class="one-news__figure-img">

От Руденска до Логойска – по столичным стандартам! Развитие городов-спутников Минска сегодня рассмотрело правительство. Премьер-министр Беларуси побывал в Смолевичах и оценил, что уже сделано.

Молодая мама Дарья уже три месяца водит дочь в новенький детский сад. Его называют лучшим не только в Смолевичском районе, но и в Минской области. Для малышей здесь – игровые комнаты, интерактивные песочницы, спортзал и даже центр белорусско-китайской культуры. Дошкольное учреждение построили в микрорайоне «Северо-Запад» в конце прошлого года и пока заполнено только наполовину. Большинство детей – из многодетных семей, которые решили переехать из столицы в Смолевичи.

Ольга Пекарь, заведующая яслями-садом № 7 г. Смолевичи: «У нас на данный момент заполнено семь групп. Но, я думаю, к лету, когда сдадут новые дома и приедут новосёлы – а это, как правило, новосёлы из Минска и именно многодетные семьи – мы полностью заполним наш детский сад ребятами».

Шесть домов уже построили, столько же возведут в этом году. Одновременно возводят инфраструктуру. Летом здесь появится новая школа с самым большим бассейном в районе. И это далеко не всё.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома: «Детская поликлиника тут будет, стоматология. Соответственно, освободятся площади в нашей уже существующей больнице, где увеличится коечный фонд на 50 мест».

Сегодня Смолевичи – большая строительная площадка, тут возводят жилые дома и социальные объекты. Город стремительно развивается. Сейчас здесь проживают около 20 тысяч человек, а уже через десять лет будет в два раза больше.

Желающих получить жильё в Смолевичах много. В общей сложности здесь построят 34 многоэтажных дома. Кто-то давно ждет своей очереди в Минске, а кого-то привлекает выгодная цена за квадратный метр. Сейчас в Смолевичах два строительных квартала, а в перспективе появится и другие.

Смолевичи будущего – каким будет город – обсудили на правительственном совещании. Роман Головченко подчёркивает: все застройки должны быть комплексными – планировать размещение производств, социальной и инженерной инфраструктуры следует заранее. При этом интенсивность развития городов-спутников не будет одинаковой.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Решения были приняты ранее. Сегодня мы, скорее, сверяли и проверяли, насколько они правильно реализуются. Где надо, корректировали. Необходимо дополнительно ещё рассмотреть и решить, насколько правильно рассчитаны объекты социальный инфраструктуры. Второй вопрос – упрощение и удешевление строительных норм, которые ведут к подорожанию объектов».

Сейчас статус спутника Минска у шести городов. Однако в ближайшие годы все силы и ресурсы направят именно на Смолевичи. Несмотря на то, что многие воспринимают этот райцентр как спальный район столицы, здесь откроют и новые производства. Для этого ускорят развитие промышленного пояса Минщины от Смолевичей до Борисова. Проекты есть, но нужно больше. Важно предложить людям ещё и работу. В приоритете остается и транспортная сеть. Чтобы сообщение между столицей и её спутниками стало более быстрым и комфортным.

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