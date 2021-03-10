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В Индонезии суд отправил в тюрьму Наполеона Бонапарта
Источник материала: ОНТ
В Индонезии генерал-инспектор полиции по имени Наполеон Бонапарт был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом со ссылкой на местную газету
Согласно версии государственного обвинения, высокопоставленный полицейский с необычным именем получил взятку в размере $370 тыс. и еще 200 тыс. сингапурских долларов. За эту сумму полицейский помог вернуться в страну обвиняемому в мошенничестве мужчине.
Вместе с ним к тюремному сроку был приговорен еще один высокопоставленный полицейский – бригадный генерал Прасетиджо Утомо. Он проведет следующие 3,5 года в тюрьме за то, что помог удалить имя мошенника из списков розыска Интерпола.
Сам генерал Бонапарт категорически отвергает все обвинения и собирается обжаловать вердикт.
Фото: город Джакарта, столица Индонезии / pixabay.
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В Индонезии генерал-инспектор полиции по имени Наполеон Бонапарт был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом со ссылкой на...
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