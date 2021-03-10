ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Индонезии суд отправил в тюрьму Наполеона Бонапарта

10.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Индонезии суд отправил в тюрьму Наполеона Бонапарта

В Индонезии генерал-инспектор полиции по имени Наполеон Бонапарт был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом со ссылкой на местную газету сообщает РИА Новости.

Согласно версии государственного обвинения, высокопоставленный полицейский с необычным именем получил взятку в размере $370 тыс. и еще 200 тыс. сингапурских долларов. За эту сумму полицейский помог вернуться в страну обвиняемому в мошенничестве мужчине.

Вместе с ним к тюремному сроку был приговорен еще один высокопоставленный полицейский – бригадный генерал Прасетиджо Утомо. Он проведет следующие 3,5 года в тюрьме за то, что помог удалить имя мошенника из списков розыска Интерпола.

Сам генерал Бонапарт категорически отвергает все обвинения и собирается обжаловать вердикт.

Фото: город Джакарта, столица Индонезии / pixabay. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индонезии генерал-инспектор полиции по имени Наполеон Бонапарт был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минский суд вынес приговор по делу о неуплате налогов ООО «Магия вкуса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by