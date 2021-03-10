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ФАП на колесах и новое оборудование: как оказывают медпомощь в деревнях и райцентрах Беларуси и что предлагают врачи
Источник материала: ОНТ
На фоне улучшения эпидобстановки больницы постепенно возвращаются к привычному режиму работы. В Гродненской области из красных зон активно выходят клиники в райцентрах. Врачи небольших больниц после пандемии задумываются о перепрофилировании: переоснащать стационары повсеместно становится невыгодно. Как при этом сохранить доступность медицины и высокий уровень оказания помощи, обсуждают на местах. Главные врачи объезжают больницы, делятся опытом и вместе ищут варианты. На этот раз собрались в Щучине.
Главврач Щучинской больницы проводит для коллег экскурсию по отделениям. А похвастаться есть чем. За три года отремонтировали несколько отделений, получили новое оборудование, реанимобили. Особая гордость – лапароскоп для операций «без разрезов».
Район небольшой, население – 35 тысяч человек. И благодаря оснащению и вниманию со стороны медперсонала люди предпочитают обращаться в местную больницу, меньше – в Гродно или Лиду.
Проблему мобильности медицинской помощи в Щучине удалось решить. По деревням ездит единственный в области ФАП на колесах. Сдать анализы, проверить легкие, выписать рецепт, сделать кардиограмму и пройти гинекологическое обследование. Коллеги опыт хотят перенять. Параллельно дискутируют о будущем районных больниц.
С учётом оттока населения из малых городов стационары станут профильными и разделятся по специализациям (гинекология, кардиология, урология). Базовые отделения – терапия, педиатрия – конечно, останутся. А серьезные закупки оборудования придётся обосновать.
Изменить работу малых клиник – задача большой программы. Она предусматривает новую схему функционирования стационаров. Районным больницам предстоит аккредитация, комиссии изучат возможности каждой клиники, ее оснащенность, кадровый потенциал. В итоге перепрофилирование сохранит коллектив и оснащённость и позволит развить и сделать медицинскую помощь доступной в отдаленных уголках региона.
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ФАП на колесах и новое оборудование: как оказывают медпомощь в деревнях и райцентрах Беларуси и что предлагают врачи
На фоне улучшения эпидобстановки больницы постепенно возвращаются к привычному режиму работы. В Гродненской области из красных зон активно выходят клиники в...
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