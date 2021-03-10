ФАП на колесах и новое оборудование: как оказывают медпомощь в деревнях и райцентрах Беларуси и что предлагают врачи

Источник материала: ОНТ

На фоне улучшения эпидобстановки больницы постепенно возвращаются к привычному режиму работы. В Гродненской области из красных зон активно выходят клиники в райцентрах. Врачи небольших больниц после пандемии задумываются о перепрофилировании: переоснащать стационары повсеместно становится невыгодно. Как при этом сохранить доступность медицины и высокий уровень оказания помощи, обсуждают на местах. Главные врачи объезжают больницы, делятся опытом и вместе ищут варианты. На этот раз собрались в Щучине.

Главврач Щучинской больницы проводит для коллег экскурсию по отделениям. А похвастаться есть чем. За три года отремонтировали несколько отделений, получили новое оборудование, реанимобили. Особая гордость – лапароскоп для операций «без разрезов».

Район небольшой, население – 35 тысяч человек. И благодаря оснащению и вниманию со стороны медперсонала люди предпочитают обращаться в местную больницу, меньше – в Гродно или Лиду.

Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы: «Поликлиника стационарная не может оказать медпомощь людям, которые живут вдалеке от районного центра. Поэтому необходимо развивать мобильную медицину, чтобы оказать медицинскую помощь жителю каждого отдаленного участка нашего района».

Проблему мобильности медицинской помощи в Щучине удалось решить. По деревням ездит единственный в области ФАП на колесах. Сдать анализы, проверить легкие, выписать рецепт, сделать кардиограмму и пройти гинекологическое обследование. Коллеги опыт хотят перенять. Параллельно дискутируют о будущем районных больниц.

С учётом оттока населения из малых городов стационары станут профильными и разделятся по специализациям (гинекология, кардиология, урология). Базовые отделения – терапия, педиатрия – конечно, останутся. А серьезные закупки оборудования придётся обосновать.

Изменить работу малых клиник – задача большой программы. Она предусматривает новую схему функционирования стационаров. Районным больницам предстоит аккредитация, комиссии изучат возможности каждой клиники, ее оснащенность, кадровый потенциал. В итоге перепрофилирование сохранит коллектив и оснащённость и позволит развить и сделать медицинскую помощь доступной в отдаленных уголках региона.

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