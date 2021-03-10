Что купить в мужском отделе? 6 вещей, которые прекрасно впишутся в женский гардероб

Источник материала: ОНТ

Если вы обратили внимание, то многие девушки стали частенько забегать в мужской отдел и присматривать себе кое-что из мужского гардероба. На самом деле, это очень разумно, плюс выбор иногда удивляет большим разнообразием, в том числе – цветовые решения. Так что смелее заглядывайте, особенно в распродажи: как правило, там бывают нужные вам размеры (особенно это касается масс-маркета). Итак, что же можно себе присмотреть с мужского плеча?

1. Самым простым будет «посадить» на себя мужские футболки, худи, свитшоты и кардиганы. Сюда же можно отнести всевозможные аксессуары и головные уборы, такие как панамы (мужчины редко их приобретают, а вы вполне можете и сэкономить).









2. Трикотажные костюмы, как правило, тоже прекрасно подходят женской половине, смело можно примерять. Будет и хороший выбор, и нужный вам объём.





3. Всем нужная идеальная белая рубашка как раз может находиться именно в мужском отделе. Их отличает правильный мужской крой, что точно сможет обеспечить очень стильный образ. Что же касается клетчатых рубашек, то лучше она будет смотреться в большем размере.





4. Очень модные поло также можно позаимствовать у мужчин. Качество лучше именно в мужском отделе.





5. Сложнее будет с брюками, но пробуйте. Если вы обладательница невысокого роста и фигуры «прямоугольник»/«перевёрнутый треугольник», то мужской брючный костюм вы вполне можете себе подобрать.





6. Что касается верхней одежды, то вы смело можете примерять пальто, плащи, косухи. Есть вполне приемлемые варианты как классического кроя, так и из современных трендов.









7. И, конечно же, обувь! В мужских отделах обувь начинается с 39-го размера (одного из ходовых женских), поэтому смело идите и подбирайте себе пару от белых кроссовок до грубых ботинок.





Многие вещи в женском гардеробе давно перекочевали прямиком из мужского, так почему не сделать это целенаправленно. Не бойтесь «играть в эту игру», ведь мода – это тоже игра!

ФОТО: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram