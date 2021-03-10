Выставка аналоговой фотографии открылась в Национальном историческом музее. Почему ее стоит посетить каждому?

Источник материала: ОНТ

По технологии Серебряного века. Большая выставка аналоговой фотографии открылась в Национальном историческом музее. Эти снимки кардинально отличаются от тех, что сегодня публикуют в соцсетях. Они сделаны без единого фильтра или эффекта. 35 лет в объективе «плёночников» одно белорусское местечко.

91 вид из «Долины роз». Так фотографы величают Ружаны – городок на Брестчине, который завораживает взгляд веками. Дворец Сапег, костёл и церковь, синагога (уже без крыши), часовня с античным портиком при некрополе. Только чёрно-белые кадры.

Владимир Сутягин, куратор секции Белорусского общественного объединения фотографов: «Мне ближе "классическая фотография", но наши современные фотографы решили, что надо как-то цифровую технологию отделить от старой, и решили назвать "аналоговой", как бы мы не спорили. Особенно молодёжь сейчас пошла в плёночную технологию, цианотипию. Хочется ручками поработать, как раньше бабушки вязали, вышивали».

Фотохудожник «документирует» Ружаны с 86 года. Увлёк туда знаменитый реставратор Валентин Калнин. За ними в «Долину роз» поехали товарищи с плёночными камерами. Сегодня в экспозиции работы «группы 13». С точки зрения не туристов.

Искусство света и тени не терпит суеты, нужна особая выдержка. Чтобы сделать эту фотографию понадобилось 15 минут. Естественно, здесь ничего нельзя ни удалить, ни посмотреть заранее, ни тем более откорректировать.

На результат влияет всё – от тонких настроек камеры до процесса проявки в темноте, и даже выбор сорта бумаги для печати. «Долина роз» прекрасна и без фотошопа. Сама выставка – уникальная: «хрупкие» артефакты, редко «на свет», под прицелом сотни глаз.

Надежда Савченко, заведующая отделом Национального исторического музея Беларуси: «Если фотография аналоговая, то это не должно превышать месяц. И потом фотография должна отдыхать в запасниках не более пяти лет. То есть один раз её "высветили", показали и спрятали в комфортные для неё условия: в конвертах, в архивных папках, в шкафах. Объём коллекции приближается к 50 тысячам единиц хранения».

Каждый кадр – ценность. Это фиксация состояния «натуры», которую в 18-м столетии создал в Ружанах архитектор Ян Самюэль Беккер. Сегодня история поднимается из руин – реставрируют дворцовый комплекс, чтобы «роза» сохранилась не только на фотографии.

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