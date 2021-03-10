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Выставка аналоговой фотографии открылась в Национальном историческом музее. Почему ее стоит посетить каждому?
Источник материала: ОНТ
По технологии Серебряного века. Большая выставка аналоговой фотографии открылась в Национальном историческом музее. Эти снимки кардинально отличаются от тех, что сегодня публикуют в соцсетях. Они сделаны без единого фильтра или эффекта. 35 лет в объективе «плёночников» одно белорусское местечко.
91 вид из «Долины роз». Так фотографы величают Ружаны – городок на Брестчине, который завораживает взгляд веками. Дворец Сапег, костёл и церковь, синагога (уже без крыши), часовня с античным портиком при некрополе. Только чёрно-белые кадры.
Фотохудожник «документирует» Ружаны с 86 года. Увлёк туда знаменитый реставратор Валентин Калнин. За ними в «Долину роз» поехали товарищи с плёночными камерами. Сегодня в экспозиции работы «группы 13». С точки зрения не туристов.
Искусство света и тени не терпит суеты, нужна особая выдержка. Чтобы сделать эту фотографию понадобилось 15 минут. Естественно, здесь ничего нельзя ни удалить, ни посмотреть заранее, ни тем более откорректировать.
На результат влияет всё – от тонких настроек камеры до процесса проявки в темноте, и даже выбор сорта бумаги для печати. «Долина роз» прекрасна и без фотошопа. Сама выставка – уникальная: «хрупкие» артефакты, редко «на свет», под прицелом сотни глаз.
Каждый кадр – ценность. Это фиксация состояния «натуры», которую в 18-м столетии создал в Ружанах архитектор Ян Самюэль Беккер. Сегодня история поднимается из руин – реставрируют дворцовый комплекс, чтобы «роза» сохранилась не только на фотографии.
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Выставка аналоговой фотографии открылась в Национальном историческом музее. Почему ее стоит посетить каждому?
По технологии Серебряного века. Большая выставка аналоговой фотографии открылась в Национальном историческом музее. Эти снимки кардинально отличаются от тех, что...
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