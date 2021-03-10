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Стартовала продажа квартир в новых домах ЖК Minsk World. Какие условия предлагают покупателям?

10.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартовала продажа квартир в новых домах ЖК Minsk World. Какие условия предлагают покупателям?

Новости из мира недвижимости в столице. Начались продажи сразу в четырех новых домах жилого комплекса Minsk World. В разных кварталах. Разные цены, а главное, индивидуальный подход к интересам каждого покупателя. 


Новый географический и экономический центр столицы. Международный финансовый центр возводят в комплексе Minsk World. Это будет самое высокое здание в Минске. 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Это тысячи новых эффективных рабочих мест для страны и нового района, который строят по принципу города в городе. И комплекс Minsk World  активно застраивается. И снова в продаже квартиры в новых домах. Почти в каждом доме комплекса – первые этажи – коммерческие помещения. Во дворах есть и торговые центры, и магазины шаговой доступности.

В доме «Фиджи» цена квадратного метра всего от 2180 рублей. В начале продаж квартир – самые выгодные условия. Действует рассрочка от застройщика на 100 месяцев. И, внимание, первый взнос всего от 10% стоимости жилья. И до конца недели (воскресенье включительно) при 100-процентной оплате, если квартиру покупают представительницы прекрасного пола, скидка – 60 евро с каждого квадрата.

«Фиджи» – высотная доминанта квартала «Тропические острова». На первом этаже – торговые помещения (отличная возможность вложиться в малый и средний бизнес). Высокие – под четыре метра –потолки. В каждое коммерческое помещение – отдельный вход. А теперь ещё три новых дома. «Осло», «Стокгольм» и «Баку». Кварталы «Северная Европа» и «Евразия» соответственно. Во всех трёх домах цены за квадрат – всего от 2600 рублей. Особенность дома «Баку» – шесть квартир с отдельными входами на первом этаже.

«Осло» и «Стокгольм» сдадут уже этим летом. Вся инфраструктура комплекса, в том числе детская и взрослая поликлиники, будет в пешей доступности, внутри квартала запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Много коммерческих и общественных помещений. Minsk World – это отличный способ изменить жизнь к лучшему. 

Современный европейский уровень комфорта, развитая инфраструктура. Транспортная. Через Minsk World проходит третья линия метро, пять минут на автомобиле до центра. Район для жизни – рядом новый парк, площадки для активного отдыха и прогулок с детьми. Медицинские центры, восемь школ и 12 детских садов, запланирован концертный зал, общественные помещения в крупнейшем торгово-развлекательном центре Mara Mall. 

Почему выгодно покупать своё? 100 месяцев рассрочки – это больше восьми лет. Аренда квартиры в Минске доходит до 500 долларов в месяц. А выплата по рассрочке меньше, но платите вы за своё.

Комплекс застраивается быстрее сроков, обозначенных в инвестиционном проекте. И свободных квартир все меньше. Успейте выбрать свою! Успейте начать свой бизнес в Minsk World и измените жизнь к лучшему. 

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Новости из мира недвижимости в столице. Начались продажи сразу в четырех новых домах жилого комплекса Minsk World. В разных кварталах. Разные цены, а главное,...
 
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