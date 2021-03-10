Ольга Чемоданова: от участкового инспектора до пресс-секретаря МВД. Белорусская SUPER-женщина

Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.

Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Те, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба.

Каково это носить погоны, если тебя окружают одни мужчины? Когда эмоции оставляешь за порогом службы и лишь холодный ум в помощь. Полковник милиции, пресс-секретарь Министерства внутренних дел – Ольга Чемоданова. Мама, офицер, публичная фигура и просто женщина. И ей есть что сказать. Смотрите на ОНТ.





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