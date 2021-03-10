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Уголовное дело по факту героизации военных преступников возбуждено прокуратурой Бреста

10.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уголовное дело по факту героизации военных преступников возбуждено прокуратурой Бреста

Военных преступников, таких как Ромуальд Райс, в Беларуси чествовать не будут. У нас другие герои, память о сороковых годах прошлого века еще крепка. 

Подтверждением того, что подобные действия не останутся без внимания и будут пресекаться на корню, стало возбуждение уголовного дела. Статья 130, часть 3. Речь о фактах совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности. И за попытки реабилитации нацизма придётся отвечать. 

ФОТО: БЕЛТА

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Военных преступников, таких как Ромуальд Райс, в Беларуси чествовать не будут. У нас другие герои, память о сороковых годах прошлого века еще крепка. ...
 
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