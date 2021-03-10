Игорь Тур – о польском консуле и акции в честь «проклятых солдат» в брестской школе. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Решение – единственно возможное, несмотря на заявления Варшавы о готовности принять некие ответные меры. Так эксперты и простые граждане – как Беларуси, так и Польши – отреагировали на решение Министерства иностранных дел нашей страны по отношению к консулу в Бресте. Ежи Тимофеюку предложили покинуть нашу страну. Польский дипломат в конце февраля принял участие в церемониале в память о тех, кого общепризнано считают виновными в геноциде. Причём акцию в честь «проклятых солдат» провели в брестской школе.





Когда мы рассказываем о том, как наши оппоненты переходят красную черту, те порой отвечают: критикуя – предлагай. Ну что ж, нет проблем. Накануне МИД Беларуси раскритиковал консула Польши в Бресте и предложил ему покинуть нашу страну. Такая мягкая формулировка иронично подчёркивает колоссальность проступка Ежи Тимофеюка. Дипломат удумал принять участие в мероприятии ко дню «проклятых солдат», которые в послевоенные годы жгли польские деревни и убивали мирное население в какой-то своей мифической борьбе за независимость. Бог с ним, с Ежи, но он заставил детей надеть форму «проклятых солдат».

Я бы для начала подчеркнул, что белорусы по природе своей (и на госуровне) уважительно относятся ко всем национальностям. Что бы ни делало у себя правительство Польши, каких бы гастролёров ни принимало, как бы ни финансировало СМИ и телеграм-каналы, работающие по Беларуси, – к самим полякам претензий у нас никогда нет. И уж тем более к тем, кто живёт в Беларуси и старается на благо своей второй Родины.

Кадры наших коллег с Белтелерадиокомпании, которые на минувшей неделе освещали избрание председателя Союза поляков Беларуси. Цитата ведущей: «Союз работает в области поддержания развития и популяризации польской культуры, традиций и языка». Никаких проблем. Опять же, что бы ни происходило со стороны официальной Варшавы в сторону Минска – про съезд поляков мы говорим в эфире госТВ. Кстати, съезд проходил в моём родном городе, и поверьте, в Лиде и на Гродненщине в целом к полякам отношение уважительное. С их стороны – такое же уважение к белорусам. В целом. Но вот за неделю до съезда чуть южнее – в Бресте – консул Польши Ежи Тимофеюк в этом областном центре организовывает в белорусской школе акцию памяти «проклятых польских солдат». Так называют группу Ромуальда Райса (по прозвищу «Бурый»), экс-офицера Армии Крайовой, который после Великой Отечественной войны решил, что Польша до сих пор не свободна. И в 1946 году не нашел ничего лучше, как устроить праведный геноцид, сжигая деревни с людьми – белорусами в том числе и в основном. И признаки геноцида в его действиях не оспаривают сами польские историки. Почитайте, пожалуйста, детальнее.

С 2011-го день памяти этих граждан Варшава отмечает на государственном уровне. Почему Варшава так решила – их личное дело, которое белорусов не касается. Смеем предположить, что в стремлении очернить Советский Союз и Россию любыми способами поляки берут пример с Украины и заплывают за буйки нормальности. Но! И у себя точки для маршей в честь Райса Польша выбирает странно – в прошлом году, например, собрались в Гайновке, месте компактного проживания этнических белорусов. Наших сограждан это, конечно, разозлило, наш МИД, конечно, выразил сожаление в адрес польских партнёров.

И вот 28 февраля этого года в белорусской школе польский консул собирает белорусских школьников на акцию в память о польских «проклятых солдатах», сжигавших заживо людей (за какие-то свои идеалы, но тем не менее). Надевают на учеников милитаристскую форму, дети поют хором польские песни военных лет, хотя и, кажется по видео, не восторге от происходящего.

Не в восторге и мы, МИД и вообще все адекватные люди. Не в поляках дело, не в их песнях или праздниках, а в том, что это дети. Которые не способны оценить, какую форму на них надели, что попросили спеть и в честь кого. Если бы нарядился и спел сам Тимофеюк – ну, это его выбор, взрослый человек. Лишь бы не на 9 Мая, а то защищать его пришлось бы белорусской милиции. Но в ярко окрашенной театральной постановке с сомнительными героями нагло использовали детей. В Беларуси! Ничего не мешало консулу уехать в свою Польшу и всё это проворачивать там, раз уж в Варшаве это госпраздник – да, тогда жалко уже польских детей, но МИД Беларуси бы промолчал.

А ещё Тимофеюку повезло быть поляком в этой ситуации. Цитата МИДа: «В нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма».

Конечно, Тимофеюк наверняка не сам придумал эту акцию. Конечно, эта идея пришла к нему из Варшавы. Конечно, целью Варшавы был именно логичный ответ Минска – высылка Тимофеюка из Беларуси, чтобы потом сказать, что у нас тут недемократично. Но вообще Минск заботится о тех, кто скучает друг по другу. Ну, если есть у Ежи и Варшавы общая ностальгия по «проклятым солдатам», то пусть любящие польский нацизм сердца воссоединятся, а Ежи и Варшава возьмутся за ручки и ностальгируют. Но подальше от белорусских детей. И вот ещё. Уже без малого две недели прошло с этой акции, о ней пишут как о скандале, вчера резко отреагировал МИД – и ни одно протестное издание не стало на защиту отъезжающего консула. Потому что даже они понимают – это была красная линия. Ещё раз – потому что это дети. И консолидация отношения к этому поступку – уже прогресс в Год народного единства.

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