Исследование: более 110 тыс. человек пострадали от ядерных испытаний Франции

Источник материала: ОНТ

Более 110 тыс. жителей Французской Полинезии пострадали в результате ядерных испытаний, проводимых Францией в 1966 – 1974 годах. Об этом со ссылкой на результаты совместного расследования журналистов портала Disclose и исследователей Принстонского университета сообщает BBC.

Исследователи изучили порядка 2 тыс. рассекреченных французских военных документов, а также провели опрос свидетелей тех событий. На основе этих данных им удалось установить, что на деле атмосферные ядерные испытания, проводившиеся на островах архипелага, нанесли куда более существенный вред, нежели следовало из официальных докладов.

В частности, исследователи пришли к выводу о том, что радиоактивные осадки после взрывов атомных бомб могли затронуть порядка 110 тыс. человек, а именно – все население Таити (включая столицу острова, город Папеэте, где проживает около 80 тыс. человек), а также соседних с ним Подветренных островов.

Особое внимание авторы исследование обращают на три взрыва над атоллом Муруроа. Они носили кодовые названия «Альдебаран» (1966 год), «Энцелад» (1971 год) и «Кентавр» (1974 год). Реконструкция движения радиоактивных облаков и последовавших за ними осадков позволила авторам утверждать, что последствия этих испытаний затронули практических всех жителей Французской Полинезии.

Так, во время испытания «Кентавр» ядерный гриб поднялся на высоту не девяти километров, как изначально рассчитывали военные, а всего на 5200 метров, после чего облако, опять-таки вопреки расчетам военных, двинулось на север, в сторону Таити. В результате дозу в один миллизиверт и больше получили все 110 тыс. жителей островов – именно этот уровень облучения установлен властями, как критерий для выплаты компенсаций заболевшим раков.

Кроме того, исследователи ссылаются на секретную переписку военных, согласно которой той или иной формой рака заболели по крайней мере 2000 из 6000 солдат и офицеров, участвовавших в ядерных испытаниях 1966-1974 годов.

В 2010 году власти Франции создали комиссию, занимающуюся выплатами компенсаций жертвам ядерных испытаний. В частности, компенсации выплачивают лицам, получившим дозу радиации выше предельной и в последствии заболевшим одной из форм рака. Пока такие компенсации были выплачены 454 пострадавшим. Полинезийцев среди них всего 63.

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