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Новый медцентр и корпус детской больницы появятся в Бресте до конца 2021 года

10.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый медцентр и корпус детской больницы появятся в Бресте до конца 2021 года

Почти месяц после Всебелорусского народного собрания – делегаты продолжают делиться впечатлениями и обсуждать тезисы. Сегодня один из участников форума, мэр Бреста Александр Рогачук встретился с коллективом университета имени Пушкина. 

Ставка на развитие регионов – один из посылов собрания. Жителей приграничного Бреста интересует экономика, инфраструктура и вопросы туризма. Обсуждали и новые направления развития города. 

Преподаватели и учёные университета – активные горожане, их идеи зачастую воплощаются в жизнь. Сегодня предложения обсудили с мэром. Планов много, самые грандиозные связаны с социальной сферой. До конца года в Бресте завершат строительство суперсовременного медцентра и введут новый корпус детской областной больницы. Пешеходную набережную продлят до Брестской крепости.

 

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Теги: Брест
 
 
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Почти месяц после Всебелорусского народного собрания – делегаты продолжают делиться впечатлениями и обсуждать тезисы. Сегодня один из участников форума, мэр...
 
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