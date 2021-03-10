Новый медцентр и корпус детской больницы появятся в Бресте до конца 2021 года

Источник материала: ОНТ

Почти месяц после Всебелорусского народного собрания – делегаты продолжают делиться впечатлениями и обсуждать тезисы. Сегодня один из участников форума, мэр Бреста Александр Рогачук встретился с коллективом университета имени Пушкина.

Ставка на развитие регионов – один из посылов собрания. Жителей приграничного Бреста интересует экономика, инфраструктура и вопросы туризма. Обсуждали и новые направления развития города.

Преподаватели и учёные университета – активные горожане, их идеи зачастую воплощаются в жизнь. Сегодня предложения обсудили с мэром. Планов много, самые грандиозные связаны с социальной сферой. До конца года в Бресте завершат строительство суперсовременного медцентра и введут новый корпус детской областной больницы. Пешеходную набережную продлят до Брестской крепости.

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