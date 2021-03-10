ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как пандемия изменила туризм и что ждет отрасль в 2021 году? Мнение экспертов

10.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как пандемия изменила туризм и что ждет отрасль в 2021 году? Мнение экспертов

2020 год больнее всего ударил по самой приятной сфере бизнеса – туристической. Во время пандемии не до путешествий. Только в последнее время ситуация начала понемногу оживать. Как белорусский турбизнес перенес тяжелый период и с чем встречает весенне-летний сезон 2021-го? 

Эти вопросы в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудят председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый и директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2020 год больнее всего ударил по самой приятной сфере бизнеса – туристической. Во время пандемии не до путешествий. Только в последнее время ситуация начала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минский суд вынес приговор по делу о неуплате налогов ООО «Магия вкуса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by