Как пандемия изменила туризм и что ждет отрасль в 2021 году? Мнение экспертов

Источник материала: ОНТ

2020 год больнее всего ударил по самой приятной сфере бизнеса – туристической. Во время пандемии не до путешествий. Только в последнее время ситуация начала понемногу оживать. Как белорусский турбизнес перенес тяжелый период и с чем встречает весенне-летний сезон 2021-го?

Эти вопросы в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудят председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый и директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько.





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