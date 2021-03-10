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Как пандемия изменила туризм и что ждет отрасль в 2021 году? Мнение экспертов
Источник материала: ОНТ
2020 год больнее всего ударил по самой приятной сфере бизнеса – туристической. Во время пандемии не до путешествий. Только в последнее время ситуация начала понемногу оживать. Как белорусский турбизнес перенес тяжелый период и с чем встречает весенне-летний сезон 2021-го?
Эти вопросы в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудят председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый и директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько.
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2020 год больнее всего ударил по самой приятной сфере бизнеса – туристической. Во время пандемии не до путешествий. Только в последнее время ситуация начала...
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