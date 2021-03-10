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Facebook запустил Instagram Lite – облегченную версию для Android
Источник материала: ОНТ
Американская корпорация Facebook
Новая версия Instagram позволит пользователям вести переписку через личные сообщения, а также записывать и публиковать видео. Кроме того, новое приложение позволит просматривать короткие ролики Reels, однако записывать и выкладывать их самостоятельно нельзя. Также в приложении не будет торговой площадки и рекламы. Впрочем, как отметили в Facebook, монетизация будет добавлена в приложение в будущем.
Новое приложение доступно в 170 странах. Весить оно будет всего 2 Мб вместо привычных 30. Версию для iOS компания пока запускать не планирует.
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Американская корпорация Facebook объявила о старте новой, облегченной версии Instagram – Instagram Lite, предназначенной только для устройств на базе Android. Это уже второе...
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