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Минский суд вынес приговор по делу о неуплате налогов ООО «Магия вкуса»

10.03.2021 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Cуд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты сумм налогов, сообщает пресс-служба Мингорсуда.

Минский суд вынес приговор по делу о неуплате налогов ООО «Магия вкуса»

Директор ООО «Магия вкуса» получил в 2016 году выручку в виде наличных денег за реализованные товары на сумму более 3,639 млрд рублей без учета деноминации, указано в сообщении. Эти средства не были отражены в документах и компания не уплатила более 115 тысяч рублей налогов.

Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

 
Теги: Минск
 
 
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Cуд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты сумм налогов, сообщает пресс-служба Мингорсуда.
 
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