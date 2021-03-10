Минский суд вынес приговор по делу о неуплате налогов ООО «Магия вкуса»

Cуд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты сумм налогов, сообщает пресс-служба Мингорсуда.





Директор ООО «Магия вкуса» получил в 2016 году выручку в виде наличных денег за реализованные товары на сумму более 3,639 млрд рублей без учета деноминации, указано в сообщении. Эти средства не были отражены в документах и компания не уплатила более 115 тысяч рублей налогов.

Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.