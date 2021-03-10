ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СКА выбил «Динамо-Минск» из плей-офф КХЛ

10.03.2021 22:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Минское «Динамо» вело 3:2 в пятом матче со СКА за две минуты до финальной сирены, но россияне перевели игру в овертайм и там в большинстве вышли вперед. Общий счет в серии стал 4:1 в пользу СКА.

СКА выбил «Динамо-Минск» из плей-офф КХЛ
Павел Варфоломеев. Фото: hcdinamo.by

«Динамо» была нужна только победа, чтобы продолжить серию и, казалось, это удастся.

Белорусский клуб вышел вперед первым: на 4-й минуте отличился Павел Варфоломеев. Затем дважды забил игрок СКА Галимов: на 25-й и 30-й минутах. Минчане усилиями Варфоломеева сравняли счет на 43-й минуте. На 44-й Мосалев вывел «Динамо» вперед.

Марченко перевел игру в овертайм лишь на 58-й минуте. Итоговый счет установил Кузьменко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» вело 3:2 в пятом матче со СКА за две минуты до финальной сирены, но россияне перевели игру в овертайм и там в большинстве вышли вперед. Общий счет в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ТГ-каналы паведамляюць пра аблавы ў Новай Баравой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by