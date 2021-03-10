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Жена Павла Мамаева объявила о разводе

11.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, объявила о скором разводе с супругом, передает sports.ru.


Фото из инстаграма Аланы Мамаевой

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию!

Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала Мамаева в инстаграме.

Павел и Алана в браке с 2013 года. Они воспитывают дочь Алису и сына Аланы, Алекса, от брака с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.

Ранее Мамаева в инстаграме сообщила, что уличила супруга в измене, совершенной во время его нахождения в Испании на сборах с «Ростовом». Вскоре она была доставлена в больницу из-за отравления таблетками, полиция начала проверку.

 
 
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Ранее она уличила мужа в измене.
 
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