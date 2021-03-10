«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, «ПСЖ» и «Ливерпуль» идут дальше

Источник материала: Tut.by

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В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с испанской «Барселоной» — 1:1.

Первая игра этих команд завершилась в Барселоне гостевой победой парижан со счетом 4:1.

На 30-й минуте Киллиан Мбаппе реализовал пенальти. Казалось, это окончательно нокаутирует «Барсу», но каталонцы продолжали атаковать и вскоре Лео Месси красивым дальним ударом поразил «девятку» ворот Наваса.

В конце тайма «Барселона» получила право на пенальти, но на этот раз Навас отбил удар Месси.

Во второй половине «ПСЖ» удалось сбить атакующий порыв гостей и спокойно довести матч до устраивающей их ничьи.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46), Маркиньос, Флоренци (Дагба, 77), Паредес, Верратти (Рафинья, 84), Гуэй (Данилу Перейра, 59), Дракслер (Ди Мария, 59), Икарди, Мбаппе.

«Барселона»: Тер Стеген, Дест (Тринкау, 66), Альба, Мингеса (Фирпо, 35), Лангле, де Йонг, Бускетс (Мориба, 79), Педри (Пьянич, 78), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Гризманн, Месси.





























В другом матче для «Ливерпуль» уверенно обыграл «РБ Лейпциг» — 2:0. Отличились Салах и Мане.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 90), Кабак, Филлипс, Салах, Вейналдум (Милнер, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Тиаго Алькантара (Кейта, 71), Диогу Жота (Ориги, 71), Фабиньо.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Нкунку, Ольмо (Айдара, 72), Кампль (Серлот, 46), Адамс, Забитцер, Форсберг (Клюйверт, 60), Поульсен (Хван Хи Чхан, 60).

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча «ПСЖ» — «Барселона».

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