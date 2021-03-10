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Один из ведущих информационных партнеров «Евровидения» призвал игнорировать музыкантов-ябатек
Источник материала: Хартия'97
Один из ведущих информационных партнеров «Евровидения» призвал игнорировать музыкантов-ябатек
Портал Eurovoix отказался освещать участие Беларуси в конкурсе.
Eurovoix, один из ведущих поставщиков новостей о «Евровидении»,
Редакция портала увидела в тексте конкурсной песни «Я научу тебя» поддержку белорусских властей, репрессирующих своих граждан. Eurovoix считает, что белорусы не заслуживают того, чтобы на «Евровидении» их представляли артисты, открыто поддерживающие незаконную власть Лукашенко и стремящиеся использовать международную арену для пропаганды угнетения. Кроме того, песня нарушает правила «Евровидения», так как содержит политический подтекст.
Портал отказался освещать участие Беларуси в «Евровидении» до тех пор, пока Европейский вещательный союз не примет меры, и призвал другие СМИ присоединиться к этой идее.
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Портал Eurovoix отказался освещать участие Беларуси в конкурсе.
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