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Профсоюз РЭП: Выражаем солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за свободу
Источник материала: Хартия'97
Профсоюз РЭП: Выражаем солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за свободу
Независимый профсоюз поддержал бастующих.
Президиум Совета Белорусского профсоюза РЭП обсудил заявление исполкома БКДП, в котором дана оценка отношениям между Jara International и «Беларуськалия», и изложил свою позицию в специальном заявлении 10 марта.
1. Подобные заявления не должны приниматься без широкого участия профактива и без представителей стачкома «Беларуськалия».
2. В заявлении исполкома выражена озабоченность дальнейшим сотрудничеством компании Jara и «Беларуськалия», но отсутствует солидарность с работниками, входящими в стачком и озабоченность положением их и их семей.
3. Мы не видим конкретных шагов администрации «Беларуськалия» и местных властей по урегулированию конфликта и выходу из сложной ситуации, а также конструктивного диалога администрации предприятия с руководством Jara и представителями стачкома.
4. Мы выражаем профсоюзную солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за справедливость, демократию и достойную жизнь в нашей стране.
5. Мы предлагаем организовать круглый стол по обсуждению сложившейся ситуации и выработке совместных, продуманных и солидарных профсоюзных действий в поддержку бастующих и рекомендаций по формированию отношений с зарубежными партнерами белорусских предприятий.
3 марта в поддержку компании Jara International выступил исполком БКДП.
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Независимый профсоюз поддержал бастующих.
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