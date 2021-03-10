ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Профсоюз РЭП: Выражаем солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за свободу

11.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Профсоюз РЭП: Выражаем солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за свободу

  • 10.03.2021, 22:46
Профсоюз РЭП: Выражаем солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за свободу

Независимый профсоюз поддержал бастующих.

Президиум Совета Белорусского профсоюза РЭП обсудил заявление исполкома БКДП, в котором дана оценка отношениям между Jara International и «Беларуськалия», и изложил свою позицию в специальном заявлении 10 марта.

Praca-by.info приводит текст заявления целиком.

1. Подобные заявления не должны приниматься без широкого участия профактива и без представителей стачкома «Беларуськалия».

2. В заявлении исполкома выражена озабоченность дальнейшим сотрудничеством компании Jara и «Беларуськалия», но отсутствует солидарность с работниками, входящими в стачком и озабоченность положением их и их семей.

3. Мы не видим конкретных шагов администрации «Беларуськалия» и местных властей по урегулированию конфликта и выходу из сложной ситуации, а также конструктивного диалога администрации предприятия с руководством Jara и представителями стачкома.

4. Мы выражаем профсоюзную солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за справедливость, демократию и достойную жизнь в нашей стране.

5. Мы предлагаем организовать круглый стол по обсуждению сложившейся ситуации и выработке совместных, продуманных и солидарных профсоюзных действий в поддержку бастующих и рекомендаций по формированию отношений с зарубежными партнерами белорусских предприятий.

3 марта в поддержку компании Jara International выступил исполком БКДП.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в столице: в Смолевичах строят квартал для минчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by