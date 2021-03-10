Источник материала: Хартия'97

Профсоюз РЭП: Выражаем солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за свободу 10.03.2021, 22:46

Независимый профсоюз поддержал бастующих.

Президиум Совета Белорусского профсоюза РЭП обсудил заявление исполкома БКДП, в котором дана оценка отношениям между Jara International и «Беларуськалия», и изложил свою позицию в специальном заявлении 10 марта.

Praca-by.info приводит текст заявления целиком.

1. Подобные заявления не должны приниматься без широкого участия профактива и без представителей стачкома «Беларуськалия».

2. В заявлении исполкома выражена озабоченность дальнейшим сотрудничеством компании Jara и «Беларуськалия», но отсутствует солидарность с работниками, входящими в стачком и озабоченность положением их и их семей.

3. Мы не видим конкретных шагов администрации «Беларуськалия» и местных властей по урегулированию конфликта и выходу из сложной ситуации, а также конструктивного диалога администрации предприятия с руководством Jara и представителями стачкома.

4. Мы выражаем профсоюзную солидарность с работниками «Беларуськалия», которые борются за справедливость, демократию и достойную жизнь в нашей стране.

5. Мы предлагаем организовать круглый стол по обсуждению сложившейся ситуации и выработке совместных, продуманных и солидарных профсоюзных действий в поддержку бастующих и рекомендаций по формированию отношений с зарубежными партнерами белорусских предприятий.

3 марта в поддержку компании Jara International выступил исполком БКДП.

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