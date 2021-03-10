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В Могилеве отремонтировали дорогу — получилось что-то странное
Источник материала: Хартия'97
В Могилеве отремонтировали дорогу — получилось что-то странное
В комментариях подписчики недоумевают, что это за способ ремонта дорог.
Как сообщает подписчик в сообществе Вконтакте «Могилев live», дорожную яму на перекрестке бульвара Непокоренных и улицы Островского попытались отремонтировать странным способом — в нее положили куски тротуарной плитки.
В комментариях подписчики недоумевают, что это за способ ремонта дорог.
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В комментариях подписчики недоумевают, что это за способ ремонта дорог.
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