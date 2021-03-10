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В Могилеве отремонтировали дорогу — получилось что-то странное

11.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Могилеве отремонтировали дорогу — получилось что-то странное

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  • 10.03.2021, 22:11
  • 5,118
В Могилеве отремонтировали дорогу — получилось что-то странное
иллюстрационное Фото: pixabay.com

В комментариях подписчики недоумевают, что это за способ ремонта дорог.

Как сообщает подписчик в сообществе Вконтакте «Могилев live», дорожную яму на перекрестке бульвара Непокоренных и улицы Островского попытались отремонтировать странным способом — в нее положили куски тротуарной плитки.

В комментариях подписчики недоумевают, что это за способ ремонта дорог.


Фото: Могилев live
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Теги: Могилев
 
 
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В комментариях подписчики недоумевают, что это за способ ремонта дорог.
 
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