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Томас Бах переизбран президентом МОК

11.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Томас Бах переизбран президентом МОК

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  • 10.03.2021, 22:02
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Томас Бах переизбран президентом МОК

За его кандидатуру проголосовали 93 человека.

Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха переизбрали на четырехлетний срок. Трансляция сессии велась в YouTube, пишет «Новая газета».

За кандидатуру Баха, которая была единственной на пост президента МОК, проголосовали 93 человека, против — один, четверо воздержались.

Бах поблагодарил коллег и сказал, что такое решение ошеломляет, учитывая реформы и трудности, через которые пришлось пройти комитету.

Бах — бывший фехтовальщик сборной Германии. Он стал чемпионом в этом виде спорта на Играх в Монреале в 1976 году и в Буэнос-Айресе в 1977 году.

Пост президента МОК Бах занял в 2013 году по итогам голосования на сессии в Буэнос-Айресе. Тогда его избрали на восьмилетний срок.

Напомним, Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси.

Также МОК не признал членом исполкома Дмитрия Баскова. Международный олимпийский комитет подтвердил, что санкции против них остаются действительными.

Это значит, что Национальный олимпийский комитет не сможет получать финансовые выплаты, за исключением средств, предназначенных спортсменам.

Также МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.

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За его кандидатуру проголосовали 93 человека.
 
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