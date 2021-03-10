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Белорусы Киева и Москвы вышли на акции солидарности

11.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Киева и Москвы вышли на акции солидарности

  • 10.03.2021, 21:51
Белорусы Киева и Москвы вышли на акции солидарности

Фотофакт.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото с акций солидарности белорусов в Москве и Киеве.

«Белорусы из Киева передают «привет» людям в мантиях и напоминают, что суд бывает не только в здании суда.

До дня Воли 15 дней», — сообщили белорусы, проживающие в украинской столице.


«Все мы говорим пересиденту — уходи из жизни Беларуси», — заявила белорусская диаспора в Москве.


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