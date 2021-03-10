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На небывалой высоте

Спасибо Риму за обручальные кольца

Начинать следует с малого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Своевременный приход на работу как залог прорыва в будущее. Мнение се остальное наладится как бы самой собой и как бы между прочим.

Жизнь полна парадоксов, а парадоксы, как в свое время разъяснил нам Александр Сергеевич Пушкин, — друзья гениев. Примерно также, как брильянты — лучшие друзья девушек.Возможно, в нашей культуре гениальность сочетается со скромностью, и поэтому в городской суете заметить гениев дано немногим. Не заметить же парадоксы порой и хочется, но не получается: «Ты их в дверь — они в окно!»17 февраля на сайте «Эхо Москвы» читаю: «Суд в Петербурге сегодня рассмотрит иск прокуратуры о запрете японских аниме». Что же так обеспокоило орган, осуществляющий от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод российских граждан?Вы будете удивлены, но прокуратура усмотрела в японских мультиках сцены жестокости, убийств и насилия.В реальных убийствах российских граждан и покушениях на убийства с помощью «Новичка» и полония поводов для возбуждения уголовных дел прокуратуре усмотреть не удается. Приходится специализироваться на самодвижущихся рисованных картинках. Лучше уж так, чем никак.Российская прокуратура в лице своего петербургского отделения не одинока во Вселенной. В Декларации о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской Федерации «неуклонное продвижение двух государств по пути к добровольному объединению» объясняется опорой на «прочный фундамент общности судеб, исторических корней и традиционной дружбы братских народов, неразрывности их родственных уз, духовной и культурной близости, совпадения интересов и тесного взаимодействия в политической, геостратегической, экономической, гуманитарной, оборонной областях…»Со всем перечисленным не поспоришь. Пожалуй, ни в чем так не проявляется духовная и культурная близость «двух ветвей одного народа», как в работе прокуратур и судов. Поэтому парадоксом, подобно описанному выше, в Беларуси удивить кого-либо сложно.В государстве для народа люди в погонах, люди в мантиях и далее по списку— это особое сословие. Процитирую фрагмент из основного доклада на VI Всебелорусском народном собрании: «Мы сегодня обратились к Закону «О государственной службе». В ближайшее время мы его примем. И там, как у военных, будет соответствующий устав и кодекс и требования к государственному служащему. Да, он будет поднят на небывалую высоту, но и требовать с него государство будет больше, чем с военных. Нужны авторитетные люди в управлении. В противном случае никаких коммуникаций с обществом не будет».Вот такая логика. Прежде чем наладить коммуникации с обществом, государственных служащих необходимо поднять «на небывалую высоту». Уровень небывалости должен быть таким, чтобы надежно ограждал чиновников от любых попыток контроля за их деятельностью со стороны общества.Право требовать что-либо с чиновников (перечитайте цитату) принадлежит государству и только государству. Такова одна из базовых характеристик белорусской модели. На том она стоит. И если ее лишить монополии на контроль, она рухнет в одночасье.«Комментарий к римскому праву включает упоминание, что «в старые времена» при слушании дела о порубке виноградника тот, кто первый назовет их «виноградными лозами», а не «деревьями», как говорит параграф закона, проигрывает дело автоматически — в том числе и оттого, что закон связан с божественной справедливостью, его нормы подобны молитвам и заклинаниям, и справедливость не восторжествует в высшем мире, если хотя бы буква в произнесенном слове будет иной».Автор цитаты — выпускник исторического факультета МГУ и высшей школы управления Принстонского университета (США) Юрий Аммосов. Своей публицистикой он пытается убедить нас в том, что на любви к законам, на любви к скрупулезному соблюдению норм стоит современная европейская цивилизация.Возможно. Принстон я не заканчивал, как, впрочем, и те, кто отбивал ладошки во Дворце Республики на протяжении двух дней в феврале. Но ошибается тот, кто полагает, что всем этим достойным людям чужды традиции античного Рима. Отнюдь.Какая свадьба без баяна? Представили? Запросто. А без обручальных колец, без фаты и без белого платья невесты? Впрочем, и без ловли букета подружками невесты современную свадьбу представить сложно.Но между обручальными кольцами и нормативным сознанием лежит цивилизационная пропасть, которую патриоты государства для народа преодолевать не собираются.Римскому миру (Pax Romana) удалось распространить свое влияние не только на все побережье Средиземного моря, но и далеко за его пределами. Не следует, однако, объяснять успехи внешней экспансии римлян исключительно сплоченностью и профессиональной выучкой легионов. Причину не следует путать со следствием. Любая эффективность, в том числе и на поле боя, есть производная от правовой культуры.«Римляне, — тут я вновь прибегаю к помощи выпускника Принстона, — отличались от других народов античного Средиземноморья тем, что в основе их культуры и миросозерцания лежал нормативизм. Римляне были людьми порядка, правил и закона. Представление о порядке в небесах и на земле пронизывает все культурные памятники римлян».Но вернемся на клочок земли, дарованный белорусам Богом, клочок, на котором «технологическую и трудовую дисциплину никто не отменял». Отменять-то не отменял, но и сделать нормой жизни так и не смог.Слово главному специалисту по наведению порядка в стране: «Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности».Дисциплина — основа любого развития, и начинать следует с малого, например, со своевременного прихода на работу. Для страны, в которой космическая, атомная, биохимическая отрасли экономики открывают новые горизонты в будущее, овладеть таким навыком важно вдвойне.В 1996 г. белорусы сделали ставку на сильную власть и не прогадали. У нас есть кому заставить людей вовремя приходить и уходить с работы. И это главное! Все остальное наладится как бы самой собой и как бы между прочим.