ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политика памяти. Почему никто не вспомнил День рождения Сталина

11.03.2021 06:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Политика памяти. Почему никто не вспомнил День рождения Сталина
Фото: AP
Политика — это установление приоритетов, порядка включений и исключений. Когда этим занимаются люди, любую политику можно оспаривать, но когда политическую работу выполняет память, это приходится принять как должное и делать выводы.

Мало кто помнит дату рождения Сталина (за исключением, конечно, ученых и фанатиков разных мастей). Но дату смерти Сталина — 5 марта 1953 — могут назвать очень многие. Народная память избирательна. Этой датой она на много десятилетий вперед прожгла сознание советских-постсоветских поколений.

Человеку моего поколения трудно переместиться в то время — когда у всей страны на несколько часов-суток-недель перехватило дыхание: от ужаса, от какого-то трагического катарсиса, от опустошенности, от превышающего человеческое воображение чувства избавления…

Сам факт этой избирательности, этой фиксированности на «конце» словно разоблачает, что свершилось нечто, чего народ одновременно больше всего боялся и больше всего желал.

Эта чудовищная амбивалентность проявляется до сих пор, потому что до сих пор есть многие, кто окружают эту травму ритуальным почитанием («возлагают цветы»). Бесспорно, такого рода «некрополитика» народной памяти по отношению к «отцу нации» очень символична: в памяти его смерть перевесила его «жизнь и деятельность», недвусмысленно указывая тем самым на то, что именно смерть и является символом всего, что совершил этот «выдающийся политический деятель».

Нам нужно понять, почему мы все ещё пропечатаны этой датой и при каких условиях запечатанный в ней смертельный ужас сможет нас наконец отпустить.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мало кто помнит дату рождения Сталина. Но дату смерти Сталина могут назвать очень многие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Павла Мамаева объявила о разводе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by