Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно». Подача интеграции российскими СМИ По результатам встречи Путина и Лукашенко в Сочи в российских СМИ появилось много информации и о самой встрече, и о договоренностях, и об ожиданиях от отношений...

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Российские СМИ активно подчеркивают и представляют как аксиому тезисы о поддержке со стороны РФ Республики Беларусь. Большое внимание уделяется фактам существенного российского присутствия и влияния в военной сфере и в «новом» партийном строительстве. Такая ситуация презентуется как исключительно позитивный фактор.Сформировались и были озвучены следующие нарративы:- необходимость эффективного взаимодействия Беларуси с Россией в военной сфере;- беларуская армия «намерена перенимать опыт российской, осваивать новое вооружение»;- необходимость проявления и легализации пророссийских политических партий в Республике Беларусь.Как безусловный качественный прорыв в союзных отношениях подается впервые подписанная министерствами обороны Беларуси и России «программа стратегического партнерства на пять лет», детали которой, конечно, не уточняются.Расставленные акценты дают ответ на вопросы, в каком качестве российские элиты воспринимают Республику Беларусь и беларусов. Российские СМИ создают образ Беларуси, которая существует лишь только в качестве младшего партнёра России. Обращает на себя внимание упорное наименование Беларуси просто республикой, что создает параллели с республиками бывшего СССР и подчеркивает якобы подчиненное положение Беларуси.Акцентируется и заявление Лукашенко о создании «…такого объединения Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно».Российские медиа, конструируя тезисную базу, традиционно используют не факты и логику, а эмоции, естественно, не пренебрегая откровенными манипуляциями. Аудиторию эффективно подталкивают к выводам, что будущее Беларуси за кооперацией с Россией, интеграцией.