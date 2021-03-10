ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно». Подача интеграции российскими СМИ

11.03.2021 06:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно». Подача интеграции российскими СМИ
Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Российские СМИ активно подчеркивают и представляют как аксиому тезисы о поддержке со стороны РФ Республики Беларусь. Большое внимание уделяется фактам существенного российского присутствия и влияния в военной сфере и в «новом» партийном строительстве. Такая ситуация презентуется как исключительно позитивный фактор.

Сформировались и были озвучены следующие нарративы:

- необходимость эффективного взаимодействия Беларуси с Россией в военной сфере;

- беларуская армия «намерена перенимать опыт российской, осваивать новое вооружение»;

- необходимость проявления и легализации пророссийских политических партий в Республике Беларусь.

Как безусловный качественный прорыв в союзных отношениях подается впервые подписанная министерствами обороны Беларуси и России «программа стратегического партнерства на пять лет», детали которой, конечно, не уточняются.

Расставленные акценты дают ответ на вопросы, в каком качестве российские элиты воспринимают Республику Беларусь и беларусов. Российские СМИ создают образ Беларуси, которая существует лишь только в качестве младшего партнёра России. Обращает на себя внимание упорное наименование Беларуси просто республикой, что создает параллели с республиками бывшего СССР и подчеркивает якобы подчиненное положение Беларуси.

Акцентируется и заявление Лукашенко о создании «…такого объединения Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно».

Российские медиа, конструируя тезисную базу, традиционно используют не факты и логику, а эмоции, естественно, не пренебрегая откровенными манипуляциями. Аудиторию эффективно подталкивают к выводам, что будущее Беларуси за кооперацией с Россией, интеграцией.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам встречи Путина и Лукашенко в Сочи в российских СМИ появилось много информации и о самой встрече, и о договоренностях, и об ожиданиях от отношений...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Эўразьвязе лічаць галаслоўнымі абвінавачваньні Нехты, што беларускія ўлады прысабечылі сродкі ЭЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by