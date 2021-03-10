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Владимир Меньшов собрался в Госдуму

11.03.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Владимир Меньшов собрался в Госдуму
Владимир Меньшов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Актер и кинорежиссер Владимир Меньшов собрался баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом в среду, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Владимир Валентинович выразил желание и готовность выдвигаться в Госдуму от нашей партии по Москве», — сказал собеседник.

Меньшов состоял в партии с момента ее основания.

Ранее в Госдуму собрался баллотироваться публицист, телеведущий Анатолий Вассерман. Он пока не выбрал партию, которую будет представлять.

В июле стало известно, что фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Он вступил в политическое объединение в конце февраля, глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге.

Владимир Меньшов — советский и российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Снял популярные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». За последний в 1981 году получил Государственную премию СССР и премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
 
 
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