Водитель Peugeot, едва не сбив пешехода, въехал в осветительную мачту

Источник материала: Onliner

Сегодня около 20:00 водитель за рулем Peugeot, двигаясь по улице Могилевской, не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГАИ Минска.

Пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованные автомобили ГАЗ и Volkswagen, после чего Peugeot отбросило на осветительную мачту.

В ДТП нет пострадавших, а вот транспортные средства получили механические повреждения.







