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Водитель Peugeot, едва не сбив пешехода, въехал в осветительную мачту
Источник материала: Onliner
Сегодня около 20:00 водитель за рулем Peugeot, двигаясь по улице Могилевской, не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,
Пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованные автомобили ГАЗ и Volkswagen, после чего Peugeot отбросило на осветительную мачту.
В ДТП нет пострадавших, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
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Сегодня около 20:00 водитель за рулем Peugeot, двигаясь по улице Могилевской, не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому...
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