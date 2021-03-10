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Водитель Peugeot, едва не сбив пешехода, въехал в осветительную мачту

11.03.2021 06:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 20:00 водитель за рулем Peugeot, двигаясь по улице Могилевской, не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГАИ Минска.

Пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованные автомобили ГАЗ и Volkswagen, после чего Peugeot отбросило на осветительную мачту.

В ДТП нет пострадавших, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Водитель Peugeot, едва не сбив пешехода, въехал в осветительную мачту

Водитель Peugeot, едва не сбив пешехода, въехал в осветительную мачту

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 20:00 водитель за рулем Peugeot, двигаясь по улице Могилевской, не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому...
 
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