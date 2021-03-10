ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Силовики устроили в среду, 10 марта, массовый хапун в Минске

11.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В среду вечером, 10 марта, в Минске силовики устроили массовый хапун жителей микрорайонов, свидетельствуют сообщения в различных телеграм-каналах.

Обострение активности людей в масках и штатском, скорее всего, вызвана повышением готовности КГБ Беларуси и иных силовых ведомств к реализации озвученных главой КГБ сценариев празднования 25 марта очередной годовщины образования БНР – Дня воли.

По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных», в столице по состоянию на 22:30 неизвестными похищены 13 человек.

Согласно сообщениям, в Новой Боровой неизвестные просто вскрывали двери и похищали людей из квартир. В Лебяжьем неизвестные из двух микроавтобусов взяли в клещи вышедших на прогулку местных жителей и увезли в Центральный РУВД 12 человек.

Судя по всему, силовики уверены, что таким образом смогут с помощью 15 суток или более длительных сроков ареста нейтрализовать весь местный актив в надежде, что тогда 25 марта выходить на улицу будет просто некому.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду вечером, 10 марта, в Минске силовики устроили массовый хапун жителей микрорайонов, свидетельствуют сообщения в различных телеграм-каналах.
 
Новости дня
Новости разные
 
214-ы дзён пратэстаў. Аблавы ў раёнах, справа супраць Матолькі і новыя прысуды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by