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Польша выслала из страны белорусского дипломата

11.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Польши ответили объявлением персоной нон-грата белорусского дипломата в ответ на решение МИД Беларуси выслать из страны польского консула в Бресте.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши", - заявил замминистра польского МИД Марчин Пшыдач.

 
Теги: Брест
 
 
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Власти Польши ответили объявлением персоной нон-грата белорусского дипломата в ответ на решение МИД Беларуси выслать из страны польского консула в Бресте.
 
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