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Компания Sony готовит к выпуску обновленную консоль PlayStation 5
11.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Американская компания Sony готовит к выпуску обновленную приставку PlayStation 5, которая разрабатывается в настоящее время, сообщил ресурс Mydrivers со ссылкой на собственные источники.
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Консоль PlayStation 5 Slim будет компактнее и легче, чем первая "пятерка", ставшая самой тяжелой приставкой за последнее время.
В приставке будет установлен процессор на 5-нанометровой платформе AMD, тогда как пятая консоль функционирует на 7-нанометровом архитектуры RDNA 2 и Zen 2.
Новая приставка должна появиться в продаже уже в 2023 году. К этому же времени, как планируется, анонсируют PS5 Pro – самую производительную в мире игровую консоль.
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Как ожидается, новая приставка от компании Sony должна появиться в продаже уже в 2023 году.
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