Компания Sony готовит к выпуску обновленную консоль PlayStation 5

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Американская компания Sony готовит к выпуску обновленную приставку PlayStation 5, которая разрабатывается в настоящее время, сообщил ресурс Mydrivers со ссылкой на собственные источники.

Консоль PlayStation 5 Slim будет компактнее и легче, чем первая "пятерка", ставшая самой тяжелой приставкой за последнее время.

В приставке будет установлен процессор на 5-нанометровой платформе AMD, тогда как пятая консоль функционирует на 7-нанометровом архитектуры RDNA 2 и Zen 2.

Новая приставка должна появиться в продаже уже в 2023 году. К этому же времени, как планируется, анонсируют PS5 Pro – самую производительную в мире игровую консоль.