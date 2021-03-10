ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компания Sony готовит к выпуску обновленную консоль PlayStation 5

11.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Американская компания Sony готовит к выпуску обновленную приставку PlayStation 5, которая разрабатывается в настоящее время, сообщил ресурс Mydrivers со ссылкой на собственные источники.

© CC0 / Pixabay / InspiredImages
Sony пригрозила подорожанием PlayStation в ответ на ввод пошлин

Консоль PlayStation 5 Slim будет компактнее и легче, чем первая "пятерка", ставшая самой тяжелой приставкой за последнее время.

В приставке будет установлен процессор на 5-нанометровой платформе AMD, тогда как пятая консоль функционирует на 7-нанометровом архитектуры RDNA 2 и Zen 2.

Новая приставка должна появиться в продаже уже в 2023 году. К этому же времени, как планируется, анонсируют PS5 Pro – самую производительную в мире игровую консоль.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ожидается, новая приставка от компании Sony должна появиться в продаже уже в 2023 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в столице: в Смолевичах строят квартал для минчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by