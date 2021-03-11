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В Брестском районе на пешеходном переходе Mercedes сбил девочку - она погибла

11.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 10 марта на автодороге М1/Е30 (подъезд к Бресту) Mercedes сбил 13-летнюю девочку. Ребенок погиб, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Все случилось около 18.50 на автодороге М1/Е30 (подъезд к Бресту). По предварительной информации, 25-летний брестчанин на Mercedes сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В милиции отметили: по предварительной информации, девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП девочка погибла. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Брест
 
 
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Вечером 10 марта на автодороге М1/Е30 (подъезд к Бресту) Mercedes сбил 13-летнюю девочку. Ребенок погиб, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
 
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