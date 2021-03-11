В Брестском районе на пешеходном переходе Mercedes сбил девочку - она погибла

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 марта на автодороге М1/Е30 (подъезд к Бресту) Mercedes сбил 13-летнюю девочку. Ребенок погиб, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Все случилось около 18.50 на автодороге М1/Е30 (подъезд к Бресту). По предварительной информации, 25-летний брестчанин на Mercedes сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В милиции отметили: по предварительной информации, девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП девочка погибла. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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