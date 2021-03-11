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Сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Италии в отборочном матче ЧЕ-2022

11.03.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Италии в отборочном матче ЧЕ-2022

Гандболисты сборной Беларуси одержали победу в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Италии. 

Игра сложилась непросто для коллектива Юрия Шевцова. И хотя на перерыв белорусы отправились с преимуществом в четыре мяча, по ходу второго тайма итальянцы сравняли счет. И лишь в заключительной части встречи белорусы сумели прибавить и в итоге одержали победу – 37:32. После трех туров у нашей команды четыре очка. Столько же и у лидера квартета сборной Норвегии. Следующий матч наши гандболисты проведут 13 марта. В субботу — выездная игра с командой Латвии.     

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Гандболисты сборной Беларуси одержали победу в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Италии.  Игра сложилась непросто для...
 
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