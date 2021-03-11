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Оружейный тайник и подготовка терактов. Какие сценарии собирались опробовать на Беларуси? Подробности от главы КГБ

11.03.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оружейный тайник и подготовка терактов. Какие сценарии собирались опробовать на Беларуси? Подробности от главы КГБ

Безопасность граждан – одна из главных миссий государства. Мы живем в спокойной стране. Но за этим спокойствием стоит большая работа профессионалов.  


Оградить, защитить и предупредить. Комитет государственной безопасности раскрывает результаты разведки. Десятки килограммов тротила, пластид, взрыватели и оружие – в Беларуси нашли тайник со взрывчаткой и спецсредствами, которые готовили для терактов на территории страны. Арсенал, надо сказать, подготовили внушительный. И занимались этим профессионалы достаточно высокого уровня. Об этом рассказал председатель КГБ  Иван Тертель. Также он сообщил о нескольких сценариях по дестабилизации обстановки в стране, которые оппозиция готовила на 25–27 марта. Подрывные центры находятся за рубежом, где и получают финансирование. 

Впрочем, о деструктивных планах и тех, кто за этим стоит, Комитету госбезопасности известно. Несмотря на констатируемую стабильность в стране, КГБ фиксирует беспрецедентное давление извне. Однако в стране достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на любые внешние и внутренние угрозы, отметил Иван Тертель в докладе Президенту.  

 

 

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Безопасность граждан – одна из главных миссий государства. Мы живем в спокойной стране. Но за этим спокойствием стоит большая работа профессионалов.   Оградить,...
 
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